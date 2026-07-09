Eurosong bez BiH i 2027.: Financijski problemi ponovno su presudili

Bosna i Hercegovina ni 2027. neće sudjelovati na Eurosongu jer BHRT zbog dugogodišnjih financijskih problema i sankcija Europske radiodifuzijske unije još uvijek nije u mogućnosti vratiti se na natjecanje.

Ljubitelji Eurosonga u Bosni i Hercegovini morat će pričekati još najmanje godinu dana na povratak svoje zemlje na najveće europsko glazbeno natjecanje.

Nacionalna radiotelevizija BHRT potvrdila je da Bosna i Hercegovina neće sudjelovati na Eurosongu 2027., a razlog su isti problemi koji je prate već gotovo desetljeće – teška financijska situacija i dugovanja prema Europskoj radiodifuzijskoj uniji (EBU).

Maya Sar Foto: Profimedia

Ovom odlukom Bosna i Hercegovina produžit će svoj izostanak s Eurosonga na 11 uzastopnih godina. Posljednji put nastupila je 2016. u Stockholmu, kada su zemlju predstavljali Dalal, Deen, Ana Rucner i Jala s pjesmom "Ljubav je".

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Glavni razlog nedolaska nije nedostatak interesa, već financijska kriza u kojoj se BHRT nalazi već godinama. Javni servis od prosinca 2016. nalazi se pod sankcijama EBU-a zbog neplaćenih dugovanja, zbog čega ne može sudjelovati u eurovizijskim natjecanjima niti koristiti određene usluge Europske radiodifuzijske unije.

Dalal & Deen Foto: Profimedia

Prema dostupnim informacijama, BHRT se i dalje suočava s velikim financijskim poteškoćama, a dug prema EBU-u samo je dio ukupnih obveza. Tijekom 2026. upozoreno je da se javni servis nalazi u ozbiljnoj financijskoj i operativnoj krizi te da mu prijeti čak i gašenje ako se ne pronađe dugoročno rješenje.

Probleme dodatno produbljuje dugogodišnji spor oko raspodjele RTV pristojbe, pri čemu BHRT tvrdi da ne dobiva sredstva koja mu prema zakonu pripadaju, što značajno otežava njegovo poslovanje.

Hari Mata Hari Foto: Profimedia

Iako se posljednjih godina povremeno spominjala mogućnost povratka, iz BHRT-a su sada potvrdili da se okolnosti nisu promijenile.

Prema informacijama koje je objavio ESCToday, financijska situacija ostaje nestabilna, a sankcije EBU-a i dalje su na snazi, zbog čega Bosna i Hercegovina neće biti među sudionicima Eurosonga 2027.

Laka Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Kao i Hrvatska, Bosna i Hercegovina debitirala je na Eurosongu 1993. godine i tijekom godina ostvarila niz zapaženih rezultata. Najveći uspjeh ostvario je Hari Mata Hari, koji je 2006. s pjesmom "Lejla" osvojio treće mjesto, što je i dalje najbolji plasman zemlje u povijesti natjecanja.

Među najpoznatijim bosanskohercegovačkim predstavnicima bili su i Dino Merlin, Regina, Feminnem, Laka te Maya Sar, a njihovi nastupi i danas se ubrajaju među omiljene eurovizijske izvedbe iz regije.

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