Epska ljubav: Jacques Houdek prisjetio se kako je zaprosio suprugu!

Nova pjesma, lutka koja pjeva njegovim glasom i priča o ljubavi koja traje cijeli život. Jacques Houdek otkrio nam je kako je reagirao kada je ugledao svojeg lutkarskog dvojnika, zašto se uvijek rado šali na vlastiti račun te koja ga je životna zgoda umalo stajala nezaboravne prosidbe. Priču donosi Jelena Prpoš.

Vidjeti se u lutkarskom izdanju, doživjeti kako to izgleda tvoje tijelo načinjeno od recikliranog materijala, svakako, poseban je doživljaj. A kada ta lutka još i zapjeva te tako oživi, onda to itekako razvlači osmijeh na lice, budi maštu, znatiželju i zanimanje.



Lutka Jacquesa Houdeka otpjevala je i jedan od najljepših stihova. Onaj koji ne samo pjeva već i živi i sam pjevač.

Njegov tvorac je Željko Krušlin Kruška, a kako bi se i videospotom prikazala ljubav bez granica, ona epskih razmjera izabrane su lutkarske kreacije čije su stvarne osobe tu ljubav uistinu i osjetile.

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In Magazin: Jacques Houdek - 2 Foto: In Magazin

''Ona u dobru i u zlu, jel da, mislim, da vrijedi. Trebala bi vrijediti. Moja baka, pokojna Manda, najdraža, uvijek je govorila, u zlu se ne ponizi, u dobru se ne uzvisi. Tako da, evo. Istina je to'', priča nam Houdek.

''Dvije naše epske ljubavi. To su Josipa Lisac i Karlo Metikoš i to su naravno Gabi i Arsen. A od svjetskih, ajmo reći, svjetskih faca, to su Priscila i Elvis i to su Joko Ono i John''.

In Magazin: Jacques Houdek - 1 Foto: In Magazin



Iza svih njih potpis je osječke umjetnice u čijoj kreativnoj radinici ima mjesta za sve. One otkačene, ozbiljne, drušvtu vrlo važne, simpatične ili manje omiljene. Koju poznatu osobu lutkice utjelovljuju ne treba pogađati. Vidljvio je na prvu.



''Ne idem na čisti portret nego više gledam da ima tog humora, a da bude prepoznatljiv. Baš na granici portreta i karikature. Zahtjevna mi je bilo koja lutka koja je bezlična. Prosječno lijepa i koja se utapa u masu'', priča nam Mila Lončar.

In Magazin: Jacques Houdek - 3 Foto: In Magazin



Jacques svakako nije prosjek, šali se pjevač. Zato već i ima malu, ali i veliku verziju lutke.

''Mislim da moramo imati humor za sebe, prema sebi, za druge''', smatra Houdek.



Takvom životu svakako doprinosi i ljubav. Jacques je sa svojom Brigitom u braku više od 20 godina i čvrsto vjeruje u ljubav do kraja života što je i naslov nove pjesme.

In Magazin: Jacques Houdek - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Jacques Houdek - 9 Foto: In Magazin

''Ona je odrastala uz oca koji je gitarist, cijeli život po turnejama. Ona je čak kao klinka govorila, ne bi se nikad udala za muzičara. Jer je valjda tata falio, znaš, ono stao na putu. Ali evo ga, vidiš, nikad ne reci nikad'', priča nam pjevač.

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Promjeni odluke, svakako je, kroz smijeh priča doprinjela i jedna posebna prosidba. Ona u kojoj je šaht umalo imao glavnu riječ.

In Magazin: Jacques Houdek - 7 Foto: In Magazin



''Moj trbuščić, kako mu ja volim tepati, umanjenica za nešto što svakako nije malo, mi je spasio život jer me zaustavil. Ja bih propal da sam bio onak elegantan, ja bih propal dolje. I onda kaj? Ha? Možda ti i ja danas ne bih razgovarali ovdje'', smije Houdek.



Ne bi tada bilo ni dvoje prekrasne djece o kojoj ovoj glazbenik s veliki ponosom govori. Sofiji je već 20 godina, a David ulazi u pubertet.



''On je sad otkrio glazbu, svira , vježba svaki dan gitaru. pjeva fantastično''.

In Magazin: Jacques Houdek - 8 Foto: In Magazin



''Mudra Sofica. Mislim da neće napraviti krive poteze u životu. Jako je svoja, jako je... Baš sam ponosan jako na nju. Ona baš je osoba već sada izgrađena i vrijedna i ima neke svoje ciljeve koje si zacrtala''.



A ciljeve koje Jacques u skorije vrijedi planira ostvariti jesu koncert s tamburaškim orkestrom u Omišu te puno odmora. Jer, ipak je ljeto. Njegovo najdraže doba.



''Ako nije more, makar bazen u blizini, neka voda u koju se može uskočiti, niko sretniji od mene''.

In Magazin: Jacques Houdek - 5 Foto: In Magazin

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