Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV uoči koncerta: "U Zagreb ćemo se vratiti kad bude..."

Tisuće obožavatelja Marka Perkovića Thompsona stigle su na gradski stadion u Zaprešiću. Koncert je u potpunosti rasprodan i procjenjuje se da će okupiti oko 30.000 ljudi. Iako je trebao početi u 20 sati, koncert je zbog vrućina pomaknut sat vremena kasnije. U gradu je na snazi posebna regulacija prometa, a za posjetitelje je osiguran parking izvan užeg središta grada uz prijevoz do stadiona. Na terenu su i sve žurne službe.
Gradski stadion u Zaprešiću napunio se u subotu navečer uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, a već nekoliko sati prije početka na tribine i u koncertni prostor počele su pristizati tisuće obožavatelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Prema riječima organizatora, više od 10.000 ljudi ušlo je na stadion već u ranim večernjim satima, dok su se među okupljenima mogle vidjeti zastave iz raznih dijelova Hrvatske, ali i dijaspore.
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Thompsonovi fanovi - 4 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell
Thompsonovi fanovi - 2 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell
Menadžer Marka Perkovića Thompsona Zdravko Barišić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem uputio je važan apel svima koji tek dolaze na koncert.
"Savjet svima onima koji nisu stigli je da lagano krenu prema ulazu. Koncert počinje u 21 sat", poručio je.
Dodao je kako je dolazak organiziran u suradnji s Hrvatskim željeznicama te da su osigurani shuttle autobusi koji prevoze posjetitelje do stadiona.
"Prijevoz je riješen", kratko je istaknuo Barišić.
Štandovi uoči Thompsonovog koncerta - 1 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell
Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću Foto: Zeljko Puhovski
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Osvrnuo se i na prošlogodišnje velike Thompsonove koncerte, naglasivši kako su i zagrebački Hipodrom i koncert u Sinju prošli bez incidenata.
"Sva priča je zatvorena i riješena. Ta dva velika događaja prošla su bez ijedne mrlje i bez ijednog zabilježenog incidenta", rekao je.
Barišić je komentirao i činjenicu da se koncert održava u Zaprešiću, a ne u Zagrebu.
Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću - 7 Foto: Zeljko Puhovski
Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću - 6 Foto: Zeljko Puhovski
"Ovo organiziramo kako bismo obilježili godinu dana od zagrebačkog Hipodroma i udovoljili zagrebačkoj publici. Oko 12.000 Zagrepčana kupilo je ulaznice za ovaj koncert. U Zagreb ćemo se vratiti kad Zagreb bude slobodan", izjavio je.
Podsjetio je i da će krajem kolovoza Thompson održati veliki humanitarni koncert u Vukovaru.
"Uskoro ćemo održati konferenciju za medije na kojoj ćemo objaviti detalje. Kompletna zarada s koncerta ići će u humanitarne svrhe, prema želji i prijedlogu Marka Perkovića Thompsona", najavio je.
Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću - 3 Foto: Zeljko Puhovski
Uoči početka koncerta na terenu je prisutan velik broj policijskih službenika koji osiguravaju događaj, a prema informacijama organizatora i policije, za sada sve protječe mirno i bez ikakvih izvanrednih situacija. Atmosfera među okupljenima je vesela i opuštena, a odbrojavanje do početka koncerta već je počelo.
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