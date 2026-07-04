Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV uoči koncerta: "U Zagreb ćemo se vratiti kad bude..."

Tisuće obožavatelja Marka Perkovića Thompsona stigle su na gradski stadion u Zaprešiću. Koncert je u potpunosti rasprodan i procjenjuje se da će okupiti oko 30.000 ljudi. Iako je trebao početi u 20 sati, koncert je zbog vrućina pomaknut sat vremena kasnije. U gradu je na snazi posebna regulacija prometa, a za posjetitelje je osiguran parking izvan užeg središta grada uz prijevoz do stadiona. Na terenu su i sve žurne službe.

Gradski stadion u Zaprešiću napunio se u subotu navečer uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, a već nekoliko sati prije početka na tribine i u koncertni prostor počele su pristizati tisuće obožavatelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.

Prema riječima organizatora, više od 10.000 ljudi ušlo je na stadion već u ranim večernjim satima, dok su se među okupljenima mogle vidjeti zastave iz raznih dijelova Hrvatske, ali i dijaspore.

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Thompsonovi fanovi - 4 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Thompsonovi fanovi - 2 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Menadžer Marka Perkovića Thompsona Zdravko Barišić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem uputio je važan apel svima koji tek dolaze na koncert.

"Savjet svima onima koji nisu stigli je da lagano krenu prema ulazu. Koncert počinje u 21 sat", poručio je.

Dodao je kako je dolazak organiziran u suradnji s Hrvatskim željeznicama te da su osigurani shuttle autobusi koji prevoze posjetitelje do stadiona.

"Prijevoz je riješen", kratko je istaknuo Barišić.

Štandovi uoči Thompsonovog koncerta - 1 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću Foto: Zeljko Puhovski

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Osvrnuo se i na prošlogodišnje velike Thompsonove koncerte, naglasivši kako su i zagrebački Hipodrom i koncert u Sinju prošli bez incidenata.

"Sva priča je zatvorena i riješena. Ta dva velika događaja prošla su bez ijedne mrlje i bez ijednog zabilježenog incidenta", rekao je.

Barišić je komentirao i činjenicu da se koncert održava u Zaprešiću, a ne u Zagrebu.

Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću - 7 Foto: Zeljko Puhovski

Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću - 6 Foto: Zeljko Puhovski

"Ovo organiziramo kako bismo obilježili godinu dana od zagrebačkog Hipodroma i udovoljili zagrebačkoj publici. Oko 12.000 Zagrepčana kupilo je ulaznice za ovaj koncert. U Zagreb ćemo se vratiti kad Zagreb bude slobodan", izjavio je.

Podsjetio je i da će krajem kolovoza Thompson održati veliki humanitarni koncert u Vukovaru.

"Uskoro ćemo održati konferenciju za medije na kojoj ćemo objaviti detalje. Kompletna zarada s koncerta ići će u humanitarne svrhe, prema želji i prijedlogu Marka Perkovića Thompsona", najavio je.

Okupljanje uoči Thompsonovog koncerta u Zaprešiću - 3 Foto: Zeljko Puhovski

Uoči početka koncerta na terenu je prisutan velik broj policijskih službenika koji osiguravaju događaj, a prema informacijama organizatora i policije, za sada sve protječe mirno i bez ikakvih izvanrednih situacija. Atmosfera među okupljenima je vesela i opuštena, a odbrojavanje do početka koncerta već je počelo.

Javljanje Barišića obilježilo je i skandiranje publike izborniku nogometne reprezentacije Zlatku Daliću na terenu. Najdugovjenčnijem menadžeru Vatrenih istekao je ugovor, a Gol.hr piše kako se već priprema za novi posao na Bliskom istoku.

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