Zavirite u luksuzni dom Vedrane Rudan star 400 godina: ''Kad sam vidjela tu ruševinu...''

Vedrana Rudan živi u Rijeci, a svojedobno je otvorila vrata svojega doma i pokazala ga javnosti.

Spisateljica Vedrana Rudan nedavno je šokirala javnost kada je objavila kako se bori s teškom bolesti.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Ona trenutačno živi u Rijeci, a svojedobno je otvorila vrata svojeg doma i pokazala kako izgleda.

''Suprug je pronašao ovu malu, staru kuću. Mislim da ova zgrada ima 400 godina, to je spomenik nulte kategorije. Kada sam ja vidjela tu ruševinu, bila sam zgrožena. Svidjelo mi se, ali sam rekla suprugu 'nemoj me ništa pitati kad zapneš s majstorima.' I danas je tako, stalno nešto radimo po kući'', izjavila je u srpskoj emisiji ''TV lica kao svi normalni ljudi''.

Prisjetila se i jedne anegdote s majstorom.

''Jednom me majstor izvrijeđao kad sam došla po muža u kafić: 'Ostavi ga na miru, ovo je najgora žena na svijetu.' Odbrusila sam mu: 'Kako te nije sram tako pričati, prvi put se vidimo u životu, a ti samo lupetaš!' A on će meni: 'Ja sam ti kuću sagradio.' Nakon toga sam mu rekla da je on kvalificiran za to što govori, ali sam mu se svakako napila krvi'', rekla je.

Rudan je rođena u Opatiji pa je, kaže, pogled na more iz kućice previše ne oduševljava.

''Odrasla sam uz more pa me pogled na more odavde ne oduševljava. Ali kad god sam negdje gdje nema mora, uvijek pomislim da iznad zgrada i drveća u daljini mora biti more. To je u meni, ali ne toliko da bih sada šetala pokraj mora i bacala kamenčiće'', zaključila je.

