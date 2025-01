Nina izazvala tisuće reakcija zbog fotke s kolegom s estrade: ''Bog mi je darovao iskrenog brata koji sa mnom hoda''

Nina Badrić nastupila je kao gost na koncertu duhovne glazbe u Splitu. Dio atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

Naša pjevačica Nina Badrić u subotu je bila gošća na koncertu duhovne glazbe Alena Hržice u Splitu, a dio atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

Naime, Nina je podijelila fotografiju s Alenom, a na koncertu je otpjevala pjesme ''Dubine'' i ''Naš Bog je velik''.

"Onaj tko je stekao prijatelja na Zemlji stekao je bogatstvo. A ja sam bogat čovjek jer sam jednom srela ovo Božje stvorenje. Bog je ovo prijateljstvo posadio i darovao mi je iskrenog brata koji sa mnom hoda i kroz vodu i kroz vatru. Sinoć u dvorani Gripe srce mi je pjevalo od ponosa gledajući ga kako slavi i svjedoči Boga. Malo je takvih originala kao što si ti, Alan Hržica. Voli te tvoj Samson", napisala je.

Ispod objave javili su joj se brojni pratitelji.

''Božanstveni glasovi'', ''Predivni, Bog vas blagoslovio'', ''Najčistije duše su se srele", ''Prekrasna večer, hvala vam'', ''Bravo Nina i na tvom svjedočenju'', ''Divno iznenađenje večeri'', ''Zvijezdo sijaj uvijek zauvijek'', ''Bila si super kao i uvijek'', dio je komentara na Instagramu.

Pjevačica ne skriva koliko joj je vjera pomogla u životu, a svojedobno je za IN magazin pričala o nezaboravnom hodočašću u Međugorje.

''Ja sam čest gost Međugorja, mama je bila prvi put, moram priznati. Prije toga me 15 puta pitala da zašto tamo idemo, da što će ona tamo, da se ona može pomoliti svugdje. Međutim, kad smo došli dolje, rekla sam da će mi to biti jedna od najdražih uspomena s mamom u životu jer je i sama rekla da su joj to bila tri najljepša dana u životu. Ne može čovjek otići dolje, a ne osjetiti taj neki mir. Tako da treba stvarati uspomene, treba ljude voljeti dok su živi, a ne ih samo slaviti i voljeti kad ih više ne bude'', rekla je ranije.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Tko je atraktivna brineta koja je zavela Dominika Kuzmanovića? Poljupcem su proslavili pobjedu nad Slovenijom

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Naši rukometaši veliku pobjedu proslavili su u najboljem mogućem društvu, pogledajte ove savršene prizore!

Pogledaji ovo Celebrity Našu legendarnu glumicu život nije mazio, evo kako danas živi: ''Ne osjećam se zaboravljeno''

Pogledaji ovo Preporuke Provokativno i vizualno filmsko djelo u kojem je Kidman očaravajuća i uvjerljiva!

Pogledaji ovo Celebrity Procurio neobičan nadimak koji je kralj Charles dao Meghan dok je bila aktivan član kraljevske obitelji

Pogledaji ovo Celebrity Znate li da je jedan naš rukometaš nećak bivšeg kapetana Hrvatske nogometne reprezentacije?