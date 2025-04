Beyonceina majka u tajnosti se borila s teškom bolesti, poslije operacije pogoršalo joj se stanje

Iza Tine Knowles, Beyonceine majke, teško je razdoblje.

Majka Beyoncé, Tina Knowles, otkrila je da se u tajnosti borila s rakom dojke u iskrenom intervjuu.

Tina Knowles - 1 Foto: Profimedia

71-godišnjakinja je izjavila da joj je nedavno dijagnosticiran rak dojke u stadiju 1 nakon što su liječnici otkrili dva tumora tijekom mamografskog pregleda.

Knowles je rekla da su je Beyoncé, Solange i nekoliko prijatelja podržavali tijekom tog teškog razdoblja podižući joj raspoloženje tijekom bolničkih pregleda prije operacije.

Tina Knowles - 10 Foto: Profimedia

Tina i Beyonce Knowles - 6 Foto: Profimedia

Tina Knowles - 8 Foto: Profimedia

Knowles je dodala da se, iako se u međuvremenu oporavila od raka, suočila sa značajnim preprekama na tom putu.

''Bog me čuva...'', rekla je Tina.

Rekla je da je nakon operacije dobila tešku infekciju zbog koje je skoro odustala od sudjelovanja na dodjeli nagrada Glamour's 2024 Women of the Year u listopadu. Beyoncé ju je nagovarala da se odmori i preskoči događaj – ali ona je ipak odlučila prisustvovati jer joj je to bilo važno.

Tina, Solange i Beyonce Knowles - 5 Foto: Profimedia

''Velik dio svog života odbijala sam biti prepoznata. Nikada ne bih prihvatila nagradu. Nikada nisam željela da pažnja bude usmjerena na mene… a ovo je bio moj trenutak kada sam rekla: ''Zaslužujem ovo'', rekla je.

Knowles je također otkrila da bi njezin rak možda bio otkriven ranije da nije odgodila svoj mamografski pregled.

Tina Knowles - 3 Foto: Profimedia

Tina i Beyonce Knowles - 4 Foto: Profimedia

Tina Knowles rođena je kao Célestine Ann Beyincé u Galvestonu, savezna država Teksas, u obitelji kreolskog podrijetla. Odrasla je u velikoj obitelji, a njezino prezime "Beyincé" povezano je s obiteljskim korijenima i često se spominje zbog sličnosti s imenom njezine kćeri Beyoncé.

Još u mladosti pokazivala je interes za modu i dizajn. Nakon završetka školovanja, preselila se u Kaliforniju gdje je radila kao vizažistica za poznati lanac Shiseido. Kasnije se vratila u Houston, Teksas, gdje je otvorila vlastiti frizerski salon pod nazivom Headliners, koji je postao jedan od najuspješnijih salona u tom području.

Tina Knowles - 7 Foto: Profimedia

Tina Knowles stekla je svjetsku slavu kao modna dizajnerica zahvaljujući svojoj kreativnosti i radu s glazbenom grupom Destiny's Child, u kojoj je nastupala njezina kći Beyoncé. Tina je dizajnirala kostime za grupu, stvarajući prepoznatljiv izgled koji je obilježio njihovu karijeru.

Godine 2004. lansirala je vlastiti modni brend House of Deréon, nazvan u čast njezine majke, Agnèz Deréon, koja je bila švelja. Brend je bio fokusiran na urbanu modu s dozom elegancije. Kasnije je pokrenula i liniju odjeće za robne kuće pod nazivom Miss Tina, koja je nudila pristupačnu modu za žene svih veličina.

Matthew i Beyonce Knowles - 1 Foto: Profimedia

Tina se 1980. godine udala za Mathewa Knowlesa, s kojim ima dvije kćeri – svjetski poznatu pjevačicu Beyoncé Knowles-Carter i pjevačicu/umjetnicu Solange Knowles. Par se razveo 2011. godine nakon više od tri desetljeća braka.

Godine 2015. Tina se ponovno udala za poznatog glumca Richarda Lawsona, nakon čega je uzela prezime Lawson, iako je u javnosti i dalje poznata kao Tina Knowles.

Matthew i Beyonce Knowles - 2 Foto: Profimedia

Osim što je uspješna poduzetnica, Tina Knowles-Lawson poznata je i po svom humanitarnom radu. Zajedno s Beyoncé je osnovala zakladu BeyGOOD, koja podupire brojne inicijative, uključujući pomoć zajednicama pogođenima prirodnim katastrofama, obrazovanje i zdravstvenu skrb.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma što je sad ovo?! Ovakav video od Maje Šuput definitivno nismo očekivali!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Evo što Ana Ivanović radi nakon šuškanja da se razvodi od Schweinsteigera