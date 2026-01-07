Longoria u sportskom pripijenom kompletiću užarila društvene mreže fotkom iz teretane!

Eva Longoria oduševila je obožavatelje novom fotografijom na kojoj je pokazala besprijekornu figuru i zavidnu formu.

Eva Longoria još jednom je dokazala da godine za nju predstavljaju samo broj.

Slavna glumica na društvenim je mrežama podijelila fotografiju iz privatne teretane, na kojoj pozira u tamnoplavom sportskom kompletu ističući besprijekornu figuru i zavidnu formu.

U opuštenom izdanju, bez pretjeranog glamura, Longoria je pokazala koliko joj je redovita tjelovježba važan dio svakodnevice. Fotografija je brzo privukla pozornost obožavatelja, koji su je u komentarima zasuli komplimentima ističući njezinu disciplinu, energiju i mladolik izgled.

Eva Longoria - 1 Foto: Eva Longoria/Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovaj nestašni dječak iz hit-serije danas ima 27 godina: ''Luke s bradom?!''

Poznata glumica već je više puta naglasila koliko joj je važno brinuti se o zdravlju i ravnoteži između privatnog i poslovnog života, a takva izdanja samo potvrđuju da se trud itekako isplati. Eva Longoria još jednom je inspirirala mnoge da novu godinu započnu aktivno i s osmijehom.

Pogledaji ovo Celebrity Mala promjena, veliki efekt: Zvijezda serije Nove TV pokazala novi imidž

Kako s 50 godina izgleda u badiću, pogledajte OVDJE.

Galerija 2 2 2 2 2

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Maja Šuput i Šime Elez pobjegli u raj: Pohvalili se romantičnim odmorom za početak 2026.!

Pogledaji ovo Celebrity Fotke od 25 milijuna lajkova! Rihanna se poigrala prpošnim pozama u donjem rublju