Longoria u sportskom pripijenom kompletiću užarila društvene mreže fotkom iz teretane!

Eva Longoria oduševila je obožavatelje novom fotografijom na kojoj je pokazala besprijekornu figuru i zavidnu formu.
Slavna glumica na društvenim je mrežama podijelila fotografiju iz privatne teretane, na kojoj pozira u tamnoplavom sportskom kompletu ističući besprijekornu figuru i zavidnu formu.
U opuštenom izdanju, bez pretjeranog glamura, Longoria je pokazala koliko joj je redovita tjelovježba važan dio svakodnevice. Fotografija je brzo privukla pozornost obožavatelja, koji su je u komentarima zasuli komplimentima ističući njezinu disciplinu, energiju i mladolik izgled.
Eva Longoria - 1 Foto: Eva Longoria/Instagram
Poznata glumica već je više puta naglasila koliko joj je važno brinuti se o zdravlju i ravnoteži između privatnog i poslovnog života, a takva izdanja samo potvrđuju da se trud itekako isplati. Eva Longoria još jednom je inspirirala mnoge da novu godinu započnu aktivno i s osmijehom.
