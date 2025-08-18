Prizor Longorije u minijaturnom tanga-bikiniju vratio nas je u njezine naslavnije dane!

Eva Longoria u 40-ima plijeni pažnju zavidnom figurom u minijaturnom bikiniju dok s osmijehom uživa u valovima sa sinom na obiteljskom odmoru u Marbelli.

Holivudska glumica Eva Longoria trenutno uživa u sunčanoj Marbelli gdje odmara s obitelji, a paparazzi su je uhvatili u opuštenom, ali vrlo atraktivnom izdanju.

Zvijezda serije "Kućanice" blistala je u crnom bikiniju koji je jedva prekrivao njezino isklesano tijelo, a čini se da su godine za nju samo broj.

Eva Longoria - 7 Foto: Profimedia

I dok su svi pogledi bili uprti u njezin besprijekorni izgled, najdirljiviji trenutak bio je njezin razigrani skok u valove s voljenim sinom. Igrali su se u plićaku i prskali vodom, a Eva nije skidala osmijeh s lica, pokazujući koliko joj znači obiteljski odmor daleko od holivudske vreve.

Eva Longoria - 2 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 6 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 5 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 3 Foto: Profimedia

Nakon kupanja, glumica se sunčala na plaži i upijala zrake sunca, pritom pokazujući da i u 40-ima može bez problema parirati puno mlađim kolegicama.

Eva Longoria - 1 Foto: Profimedia

Osim glume, poznata je po aktivizmu i humanitarnom radu, osobito u području obrazovanja Latino zajednice i ženskih prava.

Nakon završetka "Kućanica", Longoria se sve više posvetila radu iza kamere te producira i režira brojne projekte, uključujući serije i dokumentarce.

Eva Longoria Foto: Profimedia

Eva Longoria Foto: Profimedia

Eva Longoria sa suprugom i sinom na plaži - 3 Foto: Profimedia

Eva je poznata po discipliniranom pristupu vježbanju i zdravoj prehrani, ali i ravnoteži između uživanja u hrani i održavanja forme. Često na društvenim mrežama dijeli trenutke sa svog treninga, ali i zabavne aspekte života, od majčinstva do glamuroznih evenata. Nakon rođenja sina Santiaga 2018. godine, Eva je istaknula kako joj je fizička aktivnost ne samo način održavanja forme, već i važan alat za mentalnu ravnotežu.

