Domaćoj influencerici uspjelo nešto što mnogi dugo priželjkuju: "Tko hoće, nek čestita"

Meri Goldašić trenutno se nalazi u Los Angelesu, gdje je uspjela dobiti mjesto u ekskluzivnom restoranu.

Naša influencerica i bivša sudionica showa MasterChef Meri Goldašić ovih dana boravi u Los Angelesu. U daleku prijestolnicu zabave otišla je prije nekoliko dana, a već je objavila prve fotografije i videe.

Meri se pohvalila i s boravkom u jednom od najprestižnijih losanđeleskih restorana Nobu, smještenom u četvrti Malibu, u kojem su česti gosti Taylor Swift, Cindy Crawford, Sofia Vergara, David i Victoria Beckham, Justin i Hailey Bieber i brojni drugi.

"Uspjeli smo dobiti stol u Nobu u Malibu, tko hoće nek' čestita, snimila sam vam recenziju", napisala je Meri u opisu objave na Instagramu.

Tijekom svog boravka u Los Angelesu, Meri se susrela i s Tijom Jurčić, koja već nekoliko godina živi na zapadnoj strani SAD-a, pohvalivši se s fotografimama s ručka.

Meri je nedavno kupila kuću u Tisnom, o čemu više pročitajte OVDJE.

Prije nekoliko tjedana je bila na koncertu Beyoncé, o čemu više čitajte OVDJE.

