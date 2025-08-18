Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput odlučio se na novi korak: ''Krajnje je vrijeme...''

Šime Elez kreće u novu avanturu života, o čemu se radi, objasnio je na društvenim mrežama.

Mladi Splićanin Šime Elez, za kojeg se već neko vrijeme šuška da je novi partner pjevačice Maje Šuput, objavio je novost.

''Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš mislit), krajnje je vrijeme za upustiti se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. 9 dana, 6 država, 3000 kilometara, motor i ja'', otkrio je Šime na Instagramu, čime je najavio svoju soloavanturu na Balkan Rallyju.

Putovanje će ga voditi kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru, a cijela priča dobiva na težini kada se uzme u obzir da je Šime tek nedavno položio vozački ispit A kategorije.

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Šime je ovih dana pokazao i novi imidž, a kako je na njega reagirala Šuput, pogledajte OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: PR

In magazin: Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: In Magazin

Podsjetimo, glasine o njihovu druženju počele su kružiti nakon što se Elez pojavio u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Maju i Šimu prvi put su zajedno snimili na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 8 Foto: PR

