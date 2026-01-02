Znate li kako izgleda mama Jennifer Lopez? Zbog viralnog videa svi pričaju o njoj!

Spontani ples majke Jennifer Lopez tijekom koncerta u Las Vegasu osvojio je društvene mreže.

Tijekom koncerta Jennifer Lopez u Las Vegasu pažnju publike nije privukla samo slavna pjevačica, već i – njezina majka.

Naime, za vrijeme izvedbe hita ''Get Right'', njezina mama, Guadalupe Rodríguez, rasplesala se u publici i potpuno se prepustila glazbi i atmosferi.

S velikim osmijehom na licu i zaraznom energijom, njezin je ples brzo privukao poglede okupljenih, a snimka tog trenutka ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Video je izazvao brojne simpatične reakcije fanova.

"To je prava energija", "Naprijed mama", "Prekrasno! Sad vidim odakle Jenny to ima", ''Kakvi geni'', ''Još jedan primjer kako jabuka ne pada daleko od stabla'', ''Ovo je hit'', ''Ona ima 80 godina?!'', dio je komentara s društvenih mreža.

Inače, Lopez ima dvije sestre, a kako one izgledaju pogledajte OVDJE.

