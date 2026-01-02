Tko je lijepa doktorica koju ljubi naš rukometaš? U bračnu luku uplovili su na vrlo zanimljivom mjestu

Marin Šipić i prekrasna Andrea vjenčali su se ovog ljeta, a poznato je da su zajedno više od 10 godina.

Do prve utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom rukometnom prvenstvu ostalo je još svega 15 dana. No, kako trenutačno stvari stoje, na prvenstvu gotovo sigurno neće nastupiti Marin Šipić, jedan od najboljih i najvažnijih hrvatskih rukometaša.

Hrvatski rukometaš ovoga je ljeta izgovorio sudbonosno da lijepoj Andrei, kojoj je djevojačko prezime Šarčević. Par se vjenčao na brodu pored otoka Brača, a priče na Instagramu tada su otkrile djelić atmosfere.

Mladenka je imala elegantnu bijelu haljinu te visoki rep, a od sunca se skrivala pletenim kišobranom. Marin je nosio tamno odijelo te sunčane naočale, a svu pozornost ukrao je detalj iza njih. Naime, na zastavici broda pisalo je ''Šipići 12. 07. 2025.'' Više pogledajte OVDJE.

Lijepa plavuša završila je Medicinski fakultet, a Marin se njezinim uspjehom svojedobno pohvalio i na društvenim mrežama.

''Moja dr. med.'', napisao je prije dvije godine Marin uz zajedničku fotografiju, a poznato je da su zajedno više od 10 godina.

Andrea svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti te joj je profil na Instagramu zaključan. Ipak, malim znakovima pokazuje svoju ljubav prema ovom rukometašu, pa joj u opisu na spomenutoj društvenoj mreži stoji slovo "M" i znak beskonačnosti.

