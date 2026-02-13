Emotivni istup princa Harryja, koji je završio u suzama: ''Nitko od vas ne bi trebao biti ovdje...''

U suzama i vidno potresen, princ Harry stao je uz roditelje koji tvrde da su izgubili djecu zbog utjecaja društvenih mreža.

Princ Harry emotivno je istupio u Los Angelesu, gdje se pridružio britanskim obiteljima koje tvrde da su njihova djeca preminula nakon korištenja društvenih mreža. Vojvoda od Sussexa jedva je zadržavao suze obraćajući se ožalošćenim roditeljima na početku velikog sudskog procesa koji ispituje utjecaj Instagrama i YouTubea na mentalno zdravlje djece i mladih.

Harry je, u pratnji supruge Meghan Markle, roditeljima uputio snažnu poruku podrške:

''Nitko od vas ne bi trebao biti ovdje. Hvala vam na svemu što ste učinili. Hvala vam što iznova i iznova pričate svoje priče. Istina, pravda i odgovornost – to su tri stvari koje će proizaći iz ovoga.''

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Profimedia

Video pogledajte OVDJE.

Sudski proces u Los Angelesu smatra se povijesnim jer bi mogao odrediti smjer tisuća sličnih tužbi protiv tehnoloških divova. Meta (vlasnik Instagrama) i Google (YouTube) suočavaju se s optužbama da su njihove platforme namjerno dizajnirane kako bi izazvale ovisnost kod djece, stavljajući profit ispred sigurnosti mladih korisnika.

U svom govoru Harry je povukao paralelu između borbe roditelja i biblijske priče o Davidu i Golijatu aludirajući na neravnopravan odnos između obitelji i velikih korporacija.

Princ Harry - 1 Foto: Afp

''Više puta smo rekli da je ovo situacija Davida protiv Golijata. I sam sam bio u nekim sličnim situacijama, premda znatno drukčijima'', rekao je princ referirajući se i na vlastite sudske bitke vezane za sigurnost i medije.

Posebno je istaknuo koliko je teško slušati obranu kompanija na sudu:

''Kada sjedite na sudu i osjetite snažan val emocija jer ne možete vjerovati što ljudi s druge strane govore – da samim time što brane ono što brane i iznose laži zapravo obezvrjeđuju život, obezvrjeđuju živote vaše djece – ako to u vama budi snažne osjećaje, to je potpuno normalno. Ne osjećajte sram.''

Njegove riječi dirnule su mnoge roditelje u sudnici, koji su tijekom rasprava o ovisnosti, tjelesnoj dismorfiji i kozmetičkim filterima na Instagramu bili vidno potreseni.

Među britanskim roditeljima koji su doputovali u SAD nalazi se i Ellen Roome, čiji je 14-godišnji sin Jools Sweeney preminuo 2022. godine. Ona vjeruje da je njegovu smrt uzrokovao online izazov koji je pošao po zlu.

Princ Harry - 3 Foto: Afp

Roome sada vodi kampanju za donošenje tzv. Joolsova zakona, kojim bi se u slučaju smrti djeteta automatski sačuvali podaci s njegovih profila na društvenim mrežama – kako bi obitelji mogle doći do odgovora.

Harry i Meghan oglasili su se i službenim priopćenjem, nazvali su aktualni sudski proces ključnim trenutkom za obitelji koje traže istinu, pravdu i zaštitu za djecu i zajednice diljem svijeta.

''Ovaj tjedan društvene mreže počinju snositi odgovornost diljem svijeta'', poručili su.

Posebno su istaknuli kako stotine obitelji tvrde da su funkcije poput beskonačnog skrolanja i manipulativnih algoritama osmišljene s ciljem povećanja profita, a ne zaštite djece.

''Djelovanje svjetskih čelnika pokazuje da je zaštita djetinjstva društvena odgovornost, a ne samo roditeljska'', naveli su.

Princ Harry - 4 Foto: Afp

''Pravi test sada je hoće li platforme dobrobit djece postaviti kao temeljno načelo – ili će nam i dalje trebati vlade i sudovi da ih na to prisile.''

Par je još u kolovozu 2024. pokrenuo inicijativu Parents' Network u sklopu svoje zaklade Archewell, s ciljem borbe protiv štetnog utjecaja interneta na djecu.

