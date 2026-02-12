Zuckerberg seli u ''bunker milijardera''? Ova vila trebala bi biti novi dom osnivača Facebooka

Mark Zuckerberg nastavlja širiti svoje luksuzno nekretninsko carstvo, a najnovija akvizicija vodi ga na jedan od najekskluzivnijih i najčuvanijih otoka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mark Zuckerberg navodno proširuje svoj sve veći popis luksuznih domova nekretninom uz obalu u najtraženijem dijelu jednog od najekskluzivnijih kvartova u Americi.

Izvršni direktor Mete i njegova supruga, dr. Priscilla Chan, navodno kupuju nedavno dovršenu luksuznu vilu na Indian Creek Islandu, umjetnom otoku od 300 jutara u blizini Miamija s tek 41 parcelom i otprilike 84 stanovnika, izvijestio je The Wall Street Journal. Cijene kuća na otoku počinju od oko 60 milijuna dolara, a tržišna vrijednost nekretnine poput Zuckerbergove kreće se između 150 i 200 milijuna dolara, rekao je za Fortune Mick Duchon, agent za nekretnine iz Miami Beacha iz tvrtke Corcoran Group, specijaliziran za luksuzne nekretnine uz obalu, prenosi Fortune. Inače, ovaj otok nazivaju i ''bunkerom milijardera''.

Mark Zuckerberg kuća Foto: Profimedia

Čak i neizgrađena parcela može postići visoku cijenu na otoku — jedno prazno zemljište približno iste veličine kao Zuckerbergovo prodano je 2025. godine za navodnih 105 milijuna dolara.

Nekretnina koju je Zuckerberg navodno kupio na adresi 2 Indian Creek Island Road smješta ga u najpoželjniji dio već ionako ekskluzivnog otoka, rekao je Duchon. Na zapadnoj strani otoka, gdje se navodno nalazi Zuckerbergova nekretnina, parcele imaju oko 80.000 četvornih stopa, u usporedbi s oko 50.000 četvornih stopa na istočnoj strani, prema Duchonu. Na toj strani, gdje osnivač Amazona i milijarder Jeff Bezos također posjeduje dvije parcele, stanovnici imaju bolji pristup otvorenim vodama zaljeva Biscayne i širi pogled s impresivnim zalascima sunca, dodao je.

Mark Zuckerberg kuća Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan: ''Supertalent je dokaz da televizija još nije na izdisaju!''

Indian Creek Island funkcionira kao neovisna općina s vlastitom upravom i privatnom policijom koja patrolira zrakom i vodom. Pristup otoku kontrolira jedan most s osiguranim ulazom, što sigurnost i privatnost čini njegovim ključnim obilježjima. Većinu unutrašnjosti otoka zauzimaju golf-teren s 18 rupa i Indian Creek Country Club, s ograničenim brojem članova, dijelom zbog zahtjevnog procesa prijema i početne članarine od 500.000 dolara.

Nije jasno je li Zuckerbergova kupoprodaja već zaključena. Zemljišne knjige okruga Miami-Dade navode vlasnika kao zemljišni trust. Jedna od Zuckerbergovih budućih susjeda, Irma Braman, supruga milijardera i trgovca automobilima Normana Bramana, rekla je za WSJ da je Zuckerberg izjavio kako planira useliti u nekretninu do travnja.

Indian Creek Island posebno je poznat po brojnim istaknutim stanovnicima, među kojima su, osim Bezosa, financijaš Carl Icahn i bivši NFL quarterback Tom Brady.

Zuckerbergova navodno najnovija nekretnina samo je najnoviji dodatak portfelju luksuznih domova tehnološkog direktora diljem SAD-a.

Mark Zuckerberg - 3 Foto: Profimedia

Zuckerbergova baza i dalje je Palo Alto u Kaliforniji, gdje, prema pisanju The New York Timesa, posjeduje 11 nekretnina u četvrti Crescent Park. Tijekom više od desetljeća uložio je 110 milijuna dolara u kupnju susjednih nekretnina, što je u nekim slučajevima izazvalo pritužbe susjeda.

Na otoku Kauai, oko 160 kilometara sjeverozapadno od Honolulua, Zuckerberg također posjeduje imanje vrijedno 300 milijuna dolara, poznato kao Koʻolau Ranch, koje se prostire na približno 1.400 jutara. Prošle je godine tiho dodao još oko 1.000 jutara tom kompleksu, izvijestio je Architectural Digest, čime su njegova ukupna zemljišta na Kauaiju premašila 2.300 jutara.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hoćete li gledati Doru večeras? Recite nam u anketi!

Ranč je jedna od najtajnovitijih Zuckerbergovih nekretnina. Gotovo svi koji prođu sigurnosnu kontrolu kompleksa, uključujući graditelje i druge radnike, moraju potpisati ugovore o povjerljivosti, izvijestio je Wired. Ranč navodno uključuje i podzemno sklonište od 5.000 četvornih stopa s vlastitim izvorom energije.

Zuckerberg je također stvorio vlastiti planinski kompleks na području jezera Tahoe kupnjom dviju susjednih vila u Tahoe Cityju na zapadnoj obali jezera. Jezero Tahoe, smješteno u planinama Sierra Nevada između Nevade i Kalifornije, postalo je popularno utočište milijardera, a ondje kuće posjeduju i suosnivač Googlea Sergey Brin te bivši predsjednički kandidat iz 2020. Tom Steyer.

Zuckerberg je nekretnine — poznate kao Carousel Estate i Brushwood Estate — kupio za ukupno 59 milijuna dolara, odnosno 22 milijuna i 37 milijuna dolara, prema više izvješća. Brushwood Estate datira s početka 1900-ih i prije Zuckerberga imao je samo dva vlasnika, prema SFGateu. Imanje ima šest spavaćih soba, pet punih kupaonica i gostinjsku kuću od 2.293 četvorne stope.

Mark Zuckerberg - 1 Foto: Profimedia

Kako su Meta i Zuckerberg tijekom administracije Donalda Trumpa pojačali kontakte s donositeljima politika u Washingtonu, tehnološki direktor navodno je kupio vilu vrijednu 23 milijuna dolara u ekskluzivnoj četvrti Woodland-Normanstone u Washingtonu, izvijestio je Politico. Vila od 15.000 četvornih stopa izgrađena je od cigle i vapnenca te je podijeljena u tri dijela povezana zatvorenim staklenim ''hodnicima''.

Pogledaji ovo Celebrity Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''