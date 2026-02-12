Alen Vitasović iskreno o ljubavnim brodolomima i povlačenju sa scene: ''Poslije mi je bilo žao''

Iza njega je 35 godina karijere, a svirati i pjevati počeo je i prije toga. Iako je lani najavio povlačenje sa scene, Alen Vitasović je našoj Dijani Kardum za In magazin otkrio je da ipak nastavlja dalje. U prilogu nam otkriva što priprema, zašto nikad ne bi mogao u politiku te je li se nakon bračnog brodoloma naviknuo na samački život.

Krajem prošle godine Alen Vitasović šokirao je svoju publiku kad je na jednoj društvenoj mreži objavio status kako je to kraj njegove karijere. No ovaj iskreni Istrijan priznaje da je to samo bio trenutak zasićenja.

''U biti sam malo i pukao na živce iskreno, rekao sam dosta mi je više 46, 47 godina, ne znam koliko imaš taj mikrofon u ruci i boriš se ko zvijer i dokle tako. Stavio sam taj status, ja sam ga stavio, nije to namješteno, poslije mi je bilo žao. Onda sam rekao ipak ću ja nastaviti jer želim umrijeti na pozornici'', govori nam uvijek iskreni Alen te dodaje.

''Ja ne znam ništa. Od svoje 5-6 godine ja sam uz moga tatu, sad bi i plakao. Svašta se događalo, ali ja se nisam maknuo s pozornice i što da ja sad radim. Mogao sam biti bravar, pekar, ljekar, apotekar, mislim gluposti. Ne ja sam jednostavno uvijek htio pozornicu'', iskren je.

I na pozornicu opet staje. Sredinom ožujka na svojem sad već tradicionalnom koncertu u zagrebačkom Saxu.

''Dolaze i Zagrepčani i purgeri, Hercegovci i sve ali puno puno dolazi naših studenata istarskih koji tamo studiraju, tako da ja tih 800 karata koliko je kapacitet napunim bez problema'', kaže nam.

In Magazin: Alen Vitasović - 1 Foto: In Magazin

No to nije sve. Očekuje ga mnogo nastupa. U srpnju čak i u Malom rimskom kazalištu u Puli. Radi i na novim pjesmama. Neke je snimio i ranije s glazbenicom i političarkom Katarinom Peović, čiji je lik imao na majici pri našem susretu.

''Nisam imao drugu majicu uzet prije pa sam uzeo nju. Simpatična mi je ova majica, jako lijepo socijalistička, radnička fronta, pošto sam ja ljevičar. Kako je došlo do suradnje ne znam. Mi smo se upoznali davno. 90-ih, ona je bila neka rokerica, ne znam što je glumila, ja sam onda tek počeo biti popularan. Bila mi je odmah draga simpatična i sprijateljili smo se. Onda smo se slučajno sreli u Puli. Kata no problem i onda smo krenuli dalje, ja joj velim ti ne sviraš 20 godina - jesi ti normalna, zašto ne sviraš, bivši muž joj nešto nije dao zbog ljubomore. Ima da sviraš i pjevaš'', priča nam Alen.

In Magazin: Alen Vitasović - 3 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Prijatelji zvijezde 'Dawson's Creeka' otkrili tužne detalje njegovih posljednjih dana

A bi li se Alen mogao zamisliti u politici?

''Ja da uđem u sabor, mislim da bi u saboru izdržao pola sata jer onda bi se posvađao s cijelim saborom. Ja govorim u oči, istinu i samo pošteno'', kaže nam.

No najveće bitke Alen danas vodi sa samim sobom i vlastitim zdravljem.

In Magazin: Alen Vitasović - 4 Foto: In Magazin

''Ja sam jako loše sa zdravljem. Imam neurotične probleme, jedva hodam, noge me jako bole. Imam cirozu jetre, nakon dugogodišnjeg ispijanja alkohola. Imam trenutno čak možda i upalu pluća, možda još nešto gore i još par stvari bi se moglo nabrojat. Imam svoga doktora, doktoricu, imam sad neke godine moram se držat. Ne drogiram se, ponekad popijem nekakvu biru, ali više se ne kao prije kad sam bio mlad'', otvorio nam je dušu Alen.

U privatnom životu, iza sebe ima dva braka i dvije velike životne etape, o kojima govori bez gorčine.

''Ja sam imao prvu ženu Sandru koja mi je rodila 2 djece. Nemam ništa loše za reći, samo hvala. Isto tako druga žena je Eleonora. Nismo se našli. 15 godina smo bili zajedno. I onda smo si dali ruku i otišli smo. Nije da mi je drago. Ona ide svojim putem ja svojim'', kaže.

In Magazin: Alen Vitasović - 5 Foto: In Magazin

A priznaje da samački život ima svoje prednosti i mane.

''Lijepo mi je kad mogu otići u wc kad hoću, kuhati i jesti kad hoću, a ružno mi je kad dođem doma kad nema nikoga i ujutro kad se probudim kad nema nikoga. Ali imam dosta prijatelja'', kaže.

U kuhinji se itekako dobro snalazi.

In Magazin: Alen Vitasović - 6 Foto: In Magazin

''Vrhunski. Ja sam kuhao svim ženama. Zadnja supruga Eleonora. Ona je radila vani, kopala je, orala, traktorom, svašta ima a ja sam kuhao. Ja sam takav tip, malo ono pic...... ali ja sam takav. Svatko je za nešto. Ona je farbala, ona je stavljala parkete. Ja to nikad ne bih znao. I prva žena ona je učiteljica u najjačoj školi u Puli, rodila mi je dvoje djece Ivana i Miu jedino što me drži na životu. Da nema njih ja ne bih sad bio tu sad s vama'', priznaje nam Alen.

Danas možda umorniji nego nekad, ali jednako iskren, tvrdoglav i emotivan. I dok god ima snage stati pred mikrofon, njegova priča – baš kao i njegove pjesme – ide dalje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete li je? Nakon kontroverznog showa potpuno je promijenila izgled

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje su članovi grupe koja je pobijedila na prvoj Dori? Neki su i danas u glazbenim vodama