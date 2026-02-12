Prepoznajete li je? Nakon kontroverznog showa potpuno je promijenila izgled

Nekadašnja tinejdžerska mama Farrah Abraham danas plijeni pažnju transformiranim izgledom.

Farrah Abraham proslavila se u MTV-jevom reality showu ''Teen Mom'', a danas ponovno privlači pažnju.

Američka reality zvijezda i model nedavno je odradila fotografiranje u Los Angelesu, gdje je pokazala zavidnu figuru u ružičastom bikiniju koji je istaknuo njezine obline. Poznata po odvažnim modnim izdanjima, Farrah ni ovoga puta nije razočarala te je samouvjereno pozirala pred objektivima fotografa.

Farrah Abraham Foto: Profimedia

Osim što je godinama prisutna u javnosti zahvaljujući televizijskim projektima, Farrah je nedavno iznenadila objavom kandidature za gradonačelnicu Austina u Teksasu, piše People.

Poznato je i da je Farrah nakon snimanja showa ''Teen Mom'' potrošila oko 20 tisuća dolara na plastične operacije: korigirala je nos, povećala grudi i stavila implantate u bradu.

Farrah Abraham Foto: Profimedia

Popularna je i na Instagramu, gdje je prati 2.7 milijuna pratitelja.

