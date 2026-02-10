Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder

Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života koji ona i Cristiano Ronaldo vode u Saudijskoj Arabiji otkrivši raskošan dom, skupe automobile i obiteljske trenutke.

Georgina Rodríguez podijelila je djelić iznimno luksuznog života koji ona i zaručnik Cristiano Ronaldo vode u Saudijskoj Arabiji, nakon što je nogometaš postao prvi milijarder u povijesti tog sporta.

Influencerica (32) na Instagramu je objavila niz atraktivnih fotografija na kojima je pokazala raskošni dom para, ali i dio njihove impresivne kolekcije sportskih automobila. Na jednoj od fotografija Georgina pozira s Hermèsovom torbom vrijednom oko 20 tisuća funti, naslonjena na skupi automobil, dok je na drugoj snimljena kako se vozi na stražnjem sjedalu luksuznog vozila s vozačem.

Obiteljski dom Ronalda i Georgine uređen je u minimalističkom stilu u kojem prevladavaju bijela boja, mekani kremasti tepisi, moderni namještaj i veliki televizor. Na fotografijama se vidi i Ronaldo (41) kako provodi vrijeme s djecom, vodi ih u razgledavanje i na skijanje u zatvorenom prostoru.

Objavu je Georgina kratko opisala jednom riječju: "Dom".

Georgina Rodriguez na Instagramu - 3 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 2 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Par zajedno ima kćeri Alanu i Bellu, a pomoću surogat-majke dobili su blizance Evu Mariju i Matea. Bella je imala brata blizanca Angela, koji je, nažalost, preminuo ubrzo nakon rođenja. Ronaldo ima i sina Cristiana Juniora iz ranije veze.

Georgina Rodriguez na Instagramu - 4 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 1 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Georgina i Ronaldo upoznali su se 2016. godine, kada je ona radila kao prodajna asistentica u trgovini Gucci u Madridu i privukla njegovu pažnju.

Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

