"Vrijedilo je!" Naš bivši predsjednički kandidat sa suprugom obilježio veliko slavlje u obitelji

Niko Tokić Kartelo na društvenim je mrežama obilježio 34 godine braka sa suprugom Neviom te raznježio pratitelje iskrenom i duhovitom objavom.

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo na društvenim je mrežama podijelio lijepu privatnu vijest. Naime, on i supruga Nevia obilježili su 34 godine braka.

"34 godine. Vrijedilo je svake godine", kratko je poručio uz zajedničku snimku.

U opuštenoj razmjeni riječi Nevia je uz osmijeh komentirala: "Nije mala brojka", na što joj je suprug odgovorio: "Dobro si me izdržala". Nakon poljupca Nevia je zaključila: "Hvala što priznaš."

Objava je brzo izazvala pozitivne reakcije pratitelja, koji su paru u komentarima uputili brojne čestitke.

Niko i Nevia Tokić Kartelo Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tokić Kartelo i ranije je isticao koliko mu obitelj znači, a nedavno je podijelio i fotografiju s večere na kojoj su mu se pridružili supruga, kći Ivana i zet Denis.

"Kad te kći i zet izvedu na večeru... a večer se pretvori u uspomenu. Smijeh, razgovor, fina hrana i još poklon koji govori više od riječi. Takvi trenuci podsjećaju koliko je malo potrebno za veliko bogatstvo, obitelj na okupu i osjećaj zahvalnosti", napisao je tada.

Njegova kći Ivana u braku je s nogometašem NK-a Lokomotiva i bivšim vatrenim Denisom Kolingerom, koji je 2017. godine nastupio za hrvatsku reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Meksika.

Podsjetimo, Tokić Kartelo privukao je veliku pažnju javnosti kada je emotivno reagirao pred kamerama nakon predaje potpisa za predsjedničku kandidaturu. Tada je, vidno ganut, izjavio:

"Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Republike Hrvatske."

Niko Tokić Kartelo - 3 Foto: In Magazin

Niko Tokić Kartelo - 2 Foto: In Magazin

