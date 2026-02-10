Otmica koja je uzdrmala svijet: Stigle obeshrabrujuće vijesti o nestaloj majci voditeljice

Savezne vlasti su preuzele istragu, rok za otkupninu je istekao, a potraga se nastavlja bez konkretnih tragova.

Američku javnost potresao je slučaj nestanka majke poznate televizijske voditeljice Savannah Guthrie, a savezne vlasti u ponedjeljak navečer objavile su obeshrabrujuće priopćenje nakon što je istekao i drugi rok za isplatu otkupnine za siguran povratak Nancy Guthrie, 84-godišnje majke zvijezde emisije Today, piše Daily Mail.

Naime, Nancy Guthrie oteta je iz svog doma vrijednog oko milijun dolara u Tucsonu, u saveznoj državi Arizoni, u ranim jutarnjim satima 1. veljače.

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Kako potraga ulazi u drugi tjedan, u ponedjeljak u 17 sati po lokalnom vremenu istekao je i drugi, ujedno i posljednji rok za isplatu otkupnine. Prema navodima lokalne televizijske postaje KGUN, otmičari su tražili čak 6 milijuna dolara u bitcoinu. Savannah Guthrie je tijekom vikenda javno izjavila da je spremna platiti traženi iznos u zamjenu za majčin siguran povratak, no savezne vlasti su potvrdile da do ponedjeljka navečer nikakva uplata nije izvršena.

Ubrzo nakon isteka roka, FBI je objavio kako još uvijek nije identificirao nijednog osumnjičenika, dok nastavlja istragu poruka s ucjenama koje su, prema dostupnim informacijama, poslane lokalnim televizijskim postajama, ali i portalu TMZ.

Pogledaji ovo Celebrity Otkriven uzrok smrti zvijezde filma "Sam u kući"

U međuvremenu, Ured šerifa okruga Pima poručio je kako istražuje nove tragove te nastavlja s prikupljanjem dokaza u domovima obitelji Guthrie. Istodobno je potvrđeno da lokalne vlasti više ne vode dio istrage koji se odnosi na poruke s otkupninom, već je taj segment u potpunosti preuzeo FBI.

''FBI vodi sve aspekte povezane s bilo kakvim porukama s otkupninom ili komunikacijom koja uključuje obitelj Guthrie. Svi upiti vezani uz to trebaju biti upućeni Uredu za odnose s javnošću FBI-ja'', priopćio je ured šerifa.

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Savezne i lokalne vlasti i dalje apeliraju na javnost da se javi s bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u rješavanju slučaja. U ponedjeljak se javnosti ponovno obratila i sama Savannah Guthrie, objavivši emotivan video u kojem moli za pomoć.

''Očajni smo i trebamo vašu pomoć'', poručila je voditeljica.

FBI je u službenom priopćenju naveo kako su agenti, analitičari i stručno osoblje već više od tjedan dana angažirani danonoćno kako bi Nancy Guthrie bila vraćena svojoj obitelji.

Dodaje se i kako su u Tucson upućeni dodatni timovi iz FBI-jevih ureda diljem zemlje te da je uspostavljen 24-satni zapovjedni centar koji uključuje stručnjake za krizne situacije, analitičku podršku i istražne timove.

Pogledaji ovo Celebrity Film Svadba ispisao povijest: Srušio se rekord koji je godinama držao Titanic

Unatoč svim naporima, iz FBI-ja poručuju kako im je i dalje potrebna pomoć javnosti.

''Netko ima onaj jedan ključni podatak koji nam može pomoći da Nancy vratimo kući. Trebamo da ta osoba podijeli ono što zna'', poručili su iz FBI-ja, pozvavši sve koji imaju bilo kakve informacije da ih kontaktiraju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Znate li tko je ovo? Glumicu iz kultnog trilera danas se teško može prepoznati!

Pogledaji ovo Celebrity Priča transrodne žene bez ruku i nogu, koja na Instagramu svakodnevno inspirira milijunske pratitelje