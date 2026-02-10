"Ovako izgleda s 54 godine? Kako?!" Obožavatelji u čudu zbog mladolikog izgleda Ricky Martina!

Ricky Martin izazvao je lavinu reakcija nakon gostovanja u halftime showu Bad Bunnyja na Super Bowlu, jer su se mnogi složili da s 54 godine izgleda isto kao i na početku karijere.

Ricky Martin našao se u središtu pozornosti na društvenim mrežama nakon iznenadnog pojavljivanja u poluvremenskom showu Super Bowla LX u nedjelju, gdje je nastupio uz Bad Bunnyja, a brojni komentatori istaknuli su da pjevač izgleda znatno mlađe od svojih godina.

Zabavljač (54) pojavio se na pozornici stadiona Levi’s u Santa Clari u Kaliforniji, gdje je sudjelovao u izvedbi pjesme "Lo Que Le Pasó a Hawaii". Martin, rodom iz San Juana u Portoriku, dio nastupa odradio je sjedeći pokraj stabla banane, čime je odao počast naslovnici Bad Bunnyjeva albuma "Debí Tirar Más Fotos".

Ricky Martin - 1 Foto: Profimedia

Na internetu su se brzo počeli nizati komentari o njegovu mladolikom izgledu, a neki su ga uspoređivali i s 31-godišnjim Bad Bunnyjem.

Bad Bunny - 3 Foto: Afp

"Nikad nisam čuo za Bad Bunnyja. Moja djeca jesu. Ali znam tko je Ricky Martin. Samo mi nije jasno kako Ricky Martin izgleda mlađe od tog 'bunny' tipa."

Ricky Martin - 4 Foto: Profimedia

Drugi su pohvalili njegovu formu i brigu o sebi.

"To je moja simpatija iz djetinjstva. I dalje izgleda nevjerojatno", "Za čovjeka koji je živio ludi život, Ricky Martin izgleda odlično"," Najuvredljivija stvar u ovom halftime showu je to što Ricky Martin ovako izgleda s 54 godine. KAKO?!?", pisali su.



Ricky Martin - 3 Foto: Profimedia

Nakon nastupa Martin se oglasio na društvenim mrežama, napisavši da proživljava tsunami emocija, te se zahvalio Bad Bunnyju, Lady Gagi, Roc Nationu, NFL-u i Apple Musicu.

Ricky Martin - 2 Foto: Profimedia

Pjesma "Lo Que Le Pasó a Hawaii", koju je djelomično izveo, bavi se temama kolonizacije Havaja u usporedbi s Portorikom kao teritorijem SAD-a te problemima gentrifikacije. Osim toga, Martin je sudjelovao i u izvedbi pjesme "El Apagón", politički snažne skladbe o posljedicama uragana Maria.

Ricky Martin - 7 Foto: Profimedia

Ricky Martin - 1 Foto: Profimedia

Inače, Martin i Bad Bunny već su surađivali 2018. godine na pjesmi "Caro" s Bad Bunnyjeva debitantskog albuma "X 100pre".

