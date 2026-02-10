Kakvo pojačanje! Zvijezda serija Nove TV stiže i u žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato"

"Tvoje lice zvuči poznato" uskoro stiže s jubilarnom desetom sezonom. Transformacije kandidata ocjenjivat će Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić, a pridružuje im se Martina Stjepanović Meter.

Jedan od najgledanijih zabavnih televizijskih formata, hit-show Nove TV ''Tvoje lice zvuči poznato'', uskoro stiže na male ekrane s jubilarnom desetom sezonom, koja osim novih kandidata i brojnih uzbudljivih transformacija donosi i osvježenje u sastavu žirija!

Kao pojačanje uigranoj postavi koju čine Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić pridružuje se Martina Stjepanović Meter, diplomirana glumica koja je tijekom svoje karijere ostvarila brojne zapažene uloge u kazalištu i na televiziji.

Goran Navojec, Mario Roth, Enis Bešlagić, Martina Stjepanović Meter

Osim što je gledatelji trenutačno imaju prilike pratiti u liku Zrinke Oreb u jednoj od najgledanijih domaćih serija ''U dobru i zlu'', Martinu je šira publika upoznala kroz uloge u uspješnicama ''Čista ljubav'', ''Na granici'', ''Drugo ime ljubavi'' i ''Dar Mar''.

Iako je svoju karijeru dosad pretežito gradila na televiziji i kazališnim daskama, nedavno je snimila i svoj prvi dugometražni igrani film, a novi izazov u karijeri dolazi angažmanom u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', gdje će, zajedno s ostatkom žirija, iz tjedna u tjedan ocjenjivati nastupe i transformacije osmero kandidata.

''Jako sam uzbuđena i sretna što sam od ove sezone dio žirija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Za mene je ovo jedno novo i posebno iskustvo i upravo zato mu se iznimno veselim. Očekujem puno dobre zabave, pozitivne energije i vrhunske transformacije, po kojima je ovaj show već godinama prepoznatljiv'', poručuje Martina i dodaje:

Martina Stjepanović Meter

''Drago mi je što sam okružena iskusnim i inspirativnim kolegama uz koje je cijeli proces još zanimljiviji i dinamičniji. Veselim se vidjeti sve nevjerojatne transformacije i iznenađenja koja nas očekuju iz tjedna u tjedan, i sigurna sam da nas čeka sjajna sezona.''

Nova sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', kao jedan od aduta proljetne programske sheme Nove TV, donosi još uzbudljivije transformacije i atraktivne glazbeno-scenske nastupe, a što sve pripremaju novi kandidati – doznat ćemo uskoro.

