Kakvo pojačanje! Zvijezda serija Nove TV stiže i u žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato"

"Tvoje lice zvuči poznato" uskoro stiže s jubilarnom desetom sezonom. Transformacije kandidata ocjenjivat će Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić, a pridružuje im se Martina Stjepanović Meter.
Jedan od najgledanijih zabavnih televizijskih formata, hit-show Nove TV ''Tvoje lice zvuči poznato'', uskoro stiže na male ekrane s jubilarnom desetom sezonom, koja osim novih kandidata i brojnih uzbudljivih transformacija donosi i osvježenje u sastavu žirija!3 vijesti o kojima se priča pogledajte video Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali za nju nema zime! "Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći ''Gdje je odgovornost?'' Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Kao pojačanje uigranoj postavi koju čine Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić pridružuje se Martina Stjepanović Meter, diplomirana glumica koja je tijekom svoje karijere ostvarila brojne zapažene uloge u kazalištu i na televiziji.
Goran Navojec, Mario Roth, Enis Bešlagić, Martina Stjepanović Meter, Foto: Nova TV
Osim što je gledatelji trenutačno imaju prilike pratiti u liku Zrinke Oreb u jednoj od najgledanijih domaćih serija ''U dobru i zlu'', Martinu je šira publika upoznala kroz uloge u uspješnicama ''Čista ljubav'', ''Na granici'', ''Drugo ime ljubavi'' i ''Dar Mar''.
Pogledaji ovo Celebrity Ovo je Thompson poručio našoj futsal reprezentaciji nakon osvajanja povijesne bronce!
Iako je svoju karijeru dosad pretežito gradila na televiziji i kazališnim daskama, nedavno je snimila i svoj prvi dugometražni igrani film, a novi izazov u karijeri dolazi angažmanom u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', gdje će, zajedno s ostatkom žirija, iz tjedna u tjedan ocjenjivati nastupe i transformacije osmero kandidata.
''Jako sam uzbuđena i sretna što sam od ove sezone dio žirija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Za mene je ovo jedno novo i posebno iskustvo i upravo zato mu se iznimno veselim. Očekujem puno dobre zabave, pozitivne energije i vrhunske transformacije, po kojima je ovaj show već godinama prepoznatljiv'', poručuje Martina i dodaje:
Martina Stjepanović Meter - 5 Foto: Instagram
''Drago mi je što sam okružena iskusnim i inspirativnim kolegama uz koje je cijeli proces još zanimljiviji i dinamičniji. Veselim se vidjeti sve nevjerojatne transformacije i iznenađenja koja nas očekuju iz tjedna u tjedan, i sigurna sam da nas čeka sjajna sezona.''
Pogledaji ovo Celebrity Priča transrodne žene bez ruku i nogu, koja na Instagramu svakodnevno inspirira milijunske pratitelje
Nova sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', kao jedan od aduta proljetne programske sheme Nove TV, donosi još uzbudljivije transformacije i atraktivne glazbeno-scenske nastupe, a što sve pripremaju novi kandidati – doznat ćemo uskoro.
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Sestra naše pjevačice pokazala rezultate estetskih zahvata!
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Plavuša koju povezuju s Rubenom objavila njihove nove fotke, jedna je posebno u fokusu
Pogledaji ovo Nekad i sad Rijetki izlazak bivšeg vatrenog pokazao koliko se promijenio od dana najveće slave