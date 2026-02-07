Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"

Severina je otvorila Samoborski fašnik velikim koncertom pred tisućama ljudi, a nakon nastupa poručila je da su njezini koncerti mjesto zajedništva, ljubavi i iskrenog domoljublja bez podjela.

U petak u Samoboru je otvoren Samoborski fašnik velikim koncertom Severine. Naša glazbena zvijezda okupila je tisuće ljudi koji su do dugo u noć pod maskama pjevali njezine najveće hitove, čime je ponovno potvrdila status jedne od najvoljenijih izvođačica u regiji.

Nakon koncerta, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila dojmove, naglasivši koliko joj takvi susreti s publikom znače.

U objavi je istaknula vrijednosti koje, kako kaže, osjeća upravo na svojim koncertima – zajedništvo, iskrenost i povezivanje ljudi bez podjela, a svojom objavom se osvrnula na polemike oko politizacije dočeka hrvatskih rukometaša s Europskog prvenstva.

Pogledaji ovo Zanimljivosti "Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa

"Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima - kod mene svi stanu u isti refren. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar", poručila je Severina.

Na njezinu objavu osvrnuli su se i njezini pratitelji, koji su se složili s njom.

"Pametna Severina, zato te vole sve nacije", "Pjevaj Severina pjevaj! Neće samo oni pjevati!!!", "Zbog ljudi poput Seve, ja sam još uvijek u RH, inače bih bila davno otišla", "Točno tako Seve", "Tebi sam vjerna k'o opatica", "Naš Springsteen", "Zato si Diva!", "Bez dlake na jeziku kao i uvijek. Neka si rekla istinu", "Kraljica - original. Nikad kopija", "Tako se to radi bravo Seve", složili su se fanovi sa Seve.

Njezin nastup u Samoboru potvrdio je i njezin status društveno najangažiranije umjetnice ovih prostora, koja se ne ustručava komentirati događaje.

