Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"

Severina je otvorila Samoborski fašnik velikim koncertom pred tisućama ljudi, a nakon nastupa poručila je da su njezini koncerti mjesto zajedništva, ljubavi i iskrenog domoljublja bez podjela.
U petak u Samoboru je otvoren Samoborski fašnik velikim koncertom Severine. Naša glazbena zvijezda okupila je tisuće ljudi koji su do dugo u noć pod maskama pjevali njezine najveće hitove, čime je ponovno potvrdila status jedne od najvoljenijih izvođačica u regiji.
Nakon koncerta, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila dojmove, naglasivši koliko joj takvi susreti s publikom znače.
Koncert Severine u Samoboru - 4 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Koncert Severine u Samoboru - 5 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Koncert Severine u Samoboru - 9 Foto: Marko Seper/PIXSELL
U objavi je istaknula vrijednosti koje, kako kaže, osjeća upravo na svojim koncertima – zajedništvo, iskrenost i povezivanje ljudi bez podjela, a svojom objavom se osvrnula na polemike oko politizacije dočeka hrvatskih rukometaša s Europskog prvenstva.
"Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima - kod mene svi stanu u isti refren. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar", poručila je Severina.
Koncert Severine u Samoboru - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL
Severina - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX
Severina Foto: Instagram
Na njezinu objavu osvrnuli su se i njezini pratitelji, koji su se složili s njom.
"Pametna Severina, zato te vole sve nacije", "Pjevaj Severina pjevaj! Neće samo oni pjevati!!!", "Zbog ljudi poput Seve, ja sam još uvijek u RH, inače bih bila davno otišla", "Točno tako Seve", "Tebi sam vjerna k'o opatica", "Naš Springsteen", "Zato si Diva!", "Bez dlake na jeziku kao i uvijek. Neka si rekla istinu", "Kraljica - original. Nikad kopija", "Tako se to radi bravo Seve", složili su se fanovi sa Seve.
Njezin nastup u Samoboru potvrdio je i njezin status društveno najangažiranije umjetnice ovih prostora, koja se ne ustručava komentirati događaje.
