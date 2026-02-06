Folk-zvijezda oglasila se prvi put nakon poroda i skandala s oženjenim: Majka joj je hitno operirana?

Umjesto mira i sreće nakon porođaja, Milicu Todorović dočekali su stres, šokantne informacije i teška borba.

Pjevačica Milica Todorović prvi se put oglasila iz rodilišta nakon što je na svijet donijela sina Bogdana. U emotivnoj izjavi otkrila je kako se osjeća u najosjetljivijim trenucima svog života, ali i kroz kakvu dramu trenutno prolazi.

Iako joj se, kako kaže, ostvarila najveća životna želja – da postane majka – Milica je priznala da joj se dogodilo i nešto što nikako nije željela.

Milica Todorović - 10 Foto: Instagram

''Ispunila mi se najveća životna želja da se ostvarim u ulozi majke i zahvalna sam Bogu na tome. Zamolit ću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju obitelj, da tako i ostane. Kad dođe vrijeme, pričat ćemo o svemu, sada se samo želim oporaviti i biti sretna sa svojim djetetom. Od stresa zbog priče koja je uslijedila nakon porođaja izgubila sam mlijeko. Sada mi je najvažnije zdravlje djeteta'', zaključila je pjevačica za Blic.

Milica Todorović - 8 Foto: Instagram

Inače, mama Milice Todorović, Jasmina Todorović, hitno je operirana.

Kako se navodi, zbog toga ni Jasmina ni njen muž Milan nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka Bogdana, a roditelji se trude da ne stresiraju pjevačicu i savjetuju je da što više odmara.

Milica Todorović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsjetimo, Milica je 3. veljače rodila svoje prvo dijete, no ubrzo nakon porođaja u javnosti su se pojavile informacije koje su šokirale regiju. Naime, njezin dosad tajanstveni partner navodno je u braku i ima dvoje djece, a njegova supruga iznijela je skandaloznu ispovijest koja je potresla cijelu estradu. Cijela situacija snažno je odjeknula ne samo u javnosti, već i unutar obitelji Todorović, kao i u obitelji oca pjevačičina sina. U trenucima kada je trebala mir i oporavak, Milica se suočila s pritiskom kakav rijetko tko može zamisliti.

Milica Todorović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je priopćio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njezine zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, s njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila, ni poruke ni ništa. Ja ne znam što je on njoj rekao, ja s njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam što joj je on rekao i što je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno", ispričala je prevarena supruga, koja se krije pod inicijalima Lj. M., za Pink.

Više pročitajte OVDJE.

Pjevačica je poručila da joj je sada prioritet isključivo zdravlje njezina djeteta i vlastiti oporavak te zamolila javnost za razumijevanje i privatnost u ovom osjetljivom razdoblju.

