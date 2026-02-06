Objavila je video! Pogledajte kako je Meghan Markle iznenadila princa Harryja

Meghan Markle podijelila je simpatičan video u kojem svom suprugu Harryju uručuje čokoladu iz valentinovske kolekcije svog brenda.
Meghan Markle podijelila je na Instagramu simpatičan i intiman trenutak iz privatnog života – video u kojem uoči Valentinova iznenađuje princa Harryja jednom od čokoladica iz valentinovske kolekcije svog lifestyle brenda "As Ever".
Na snimci se vidi Harry kako se široko osmjehuje dok mu Meghan prilazi s kutijom čokoladnih pločica. Kada mu pruži slasticu, iznenađeni princ se ubrzo oduševio birajući jednu čokoladicu. Kada joj je vraćao kutiju, kratko joj je rekao "volim te".
Čokoladice As Ever već su poznate po tome što su se prilikom prvog lansiranja rasprodale u svega nekoliko minuta. U njima se koriste sastojci koje Meghan često koristi, poput namaza od maline i cvjetnih posipa, a cilj im je, kako navodi brend, probuditi "slatku nostalgiju".
U ponudi su različiti okusi – tamna čokolada s malinom i morskom soli, bijela čokolada s cvjetnim posipima i sjemenkama konoplje te mliječna čokolada s prhkim keksima i pčelinjim peludom. Na projektu je Meghan surađivala s poznatim čokolatijerom Jonathanom Grahmom iz kuće Compartés, a čokoladice se prodaju po cijeni od 12 dolara po komadu.
Meghan je na Instagram pričama podijelila i kratke isječke iz proizvodnje čokolade, dok je službeni profil "As Ever" objavio fotografiju vojvotkinje s hrpom elegantno zapakiranih poklona uz poruku "Stvari će uskoro postati slađe."
Brend je uoči Valentinova lansirao i limitirani romantični paket, koji se prodaje po cijeni od 185 dolara, uz poruku da romantika ne bi trebala trajati samo jedan dan.
Sve to dolazi u trenutku kada se špekulira da se Meghanina Netflixova emisija "With Love, Meghan" neće vratiti s trećom sezonom zbog loših rezultata prvih sezona se sada planira više posvetiti razvoju svog lifestyle brenda i sadržaju na društvenim mrežama.
Da prodaja možda ipak ne ide kako je očekivala, pokazuje pisanje američkih medija prema kojima se proizvodi "As Ever" dijele besplatno po Netflixu. Više o tome pročitajte OVDJE.
Što se sve promijenilo u šest godina od odlaska para s kraljevskog dvora? Više pročitajte OVDJE.
