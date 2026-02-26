Kći Monice Bellucci zapalila društvene mreže fotografijama u čipki i donjem rublju

Smjele fotografije mlade glumice izazvale su brojne komentare i usporedbe sa slavnom majkom.

Cijeli svijet priča o Devi Cassel, kćeri Monice Bellucci i Vincenta Cassela, a razlog su njezine nove fotografije za francuski Vanity Fair.

Lijepa 21-godišnjakinja pozirala je s glumcem Julienom de Saint Jeanom, s kojim glumi u filmu ''Le Fantôme de l’Opéra''.

Deva Cassel Foto: Profimedia

Deva i Julien pozirali su u romantičnim, pomalo tajanstvenim kadrovima. Ipak, najviše pažnje privukla je fotografija na kojoj Deva nosi čipkastu haljinu kao i ona na kojoj pozira u donjem rublju. Fotografije pogledajte OVDJE.

Deva Cassel Foto: Profimedia

Fotografije su se munjevito proširile društvenim mrežama, a reakcije ne prestaju stizati. Dok jedni hvale njezinu smjelost, drugi su odmah primijetili koliko podsjeća na svoju slavnu majku.

"Apsolutno je predivna i jako podsjeća na majku", ''Ah, ista mama'', ''Prekrasna žena'', ''Ajme, tako si lijepa'', ''Tvoja ljepota je posebna'', ''Zgodna'', ''Ali ta haljina, predivno'', samo je dio komentara s Instagrama

Više detalja o ovoj ljepotici pročitajte OVDJE.

