Prava poslastica za fotografe! 30 godina mlađa djevojka slavnog šarmera snimljena u tangama na plaži

Vincent Cassel uživa u opuštenom danu na plaži Ipanema u Rio de Janeiru s partnericom Narah Baptista i sinom Caetanom.
Francuski glumac Vincent Cassel uživa u obiteljskom odmoru na poznatoj plaži Ipanema u Rio de Janeiru, gdje živi već neko vrijeme.
U društvu svoje partnerice, 29-godišnje Brazilke Nareh Baptiste, i njihovog sina Caetana, Cassel je proveo opušten dan uz more, daleko od reflektora i filmskih setova.
Ove prizore s plaže otkrivaju koliko slavni glumac uživa u jednostavnim trenucima sa svojom obitelji, okružen ljepotama Brazila koji mu je postao drugi dom.
Vincent Cassel i Narah Baptista Foto: Profimedia
Nije poznato kada je točno počela veza Cassela i 30 godina mlađe Baptiste, no prvi su put zajedno snimljeni krajem 2023. godine, na plaži u Rio de Janeiru.
Vincent Cassel i Narah Baptista - 5 Foto: Instagram
Vincent Cassel, Narah Baptista Foto: Profimedia
Vincent Cassel i Narah Baptista Foto: Profimedia
Vincent je prije toga proveo pet godina u braku s Tinom Kunakey, a zajedno su dobili i kćer Amazonie.
Bio je i u braku s jednom od najljepših žena svijeta, glumicom Monicom Bellucci, s kojom ima još dvije kćeri, Devu i Leonie.
