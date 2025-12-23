Prava poslastica za fotografe! 30 godina mlađa djevojka slavnog šarmera snimljena u tangama na plaži

Vincent Cassel uživa u opuštenom danu na plaži Ipanema u Rio de Janeiru s partnericom Narah Baptista i sinom Caetanom.

Francuski glumac Vincent Cassel uživa u obiteljskom odmoru na poznatoj plaži Ipanema u Rio de Janeiru, gdje živi već neko vrijeme.

U društvu svoje partnerice, 29-godišnje Brazilke Nareh Baptiste, i njihovog sina Caetana, Cassel je proveo opušten dan uz more, daleko od reflektora i filmskih setova.

Ove prizore s plaže otkrivaju koliko slavni glumac uživa u jednostavnim trenucima sa svojom obitelji, okružen ljepotama Brazila koji mu je postao drugi dom.

Vincent Cassel i Narah Baptista Foto: Profimedia

Nije poznato kada je točno počela veza Cassela i 30 godina mlađe Baptiste, no prvi su put zajedno snimljeni krajem 2023. godine, na plaži u Rio de Janeiru.

Vincent Cassel i Narah Baptista - 5 Foto: Instagram

Vincent Cassel, Narah Baptista Foto: Profimedia

Vincent Cassel i Narah Baptista Foto: Profimedia

Vincent je prije toga proveo pet godina u braku s Tinom Kunakey, a zajedno su dobili i kćer Amazonie.

Bio je i u braku s jednom od najljepših žena svijeta, glumicom Monicom Bellucci, s kojom ima još dvije kćeri, Devu i Leonie.

