Ovako izgleda obitelj velikog holivudskog miljenika: Paparazzi ih snimili u rijetkom zajedničkom izlasku

Ryan Gosling i Eva Mendes vratili su se iz Londona u Montecito te u obiteljskoj atmosferi obavili božićni shopping sa svojim kćerima.

Glumac Ryan Gosling, koji se nedavno vratio u sunčani Montecito u Kaliforniji nakon snimanja u Londonu za novi "Star Wars" film.

Uhvaćen je u opuštenoj obiteljskoj atmosferi, ovaj put u shoppingu uoči Božića.

Na fotografijama se vidi kako Ryan, ležerno odjeven u kapu i tenisice, šeta s obitelji kroz trgovačko područje. Uz njega je njegova supruga Eva Mendes i njihove kćeri, koje nose velike papirnate vrećice punih poklona.

Ryan Gosling s obitelji - 4 Foto: Profimedia

Ryan se opušteno kretao s jednom od kćeri uz ruku, dok Eva s drugom djevojčicom drži kavu i čini se da uživaju u obiteljskom danu vani.

Ryan Gosling s obitelji - 5 Foto: Profimedia

Izgleda da nakon napornih dana snimanja velike filmske franšize, Ryan i Eva koriste svaki slobodan trenutak da uživaju u blagdanima i pripreme poklone za svoje najmilije.

Ryan Gosling s obitelji - 2 Foto: Profimedia

