Lepa Brena posebnim povodom iznenadila Draganu Mirković u njezinom bečkom dvorcu!

Lepa Brena iznenadila je Draganu Mirković posjetom u njezin bečki dvorac, gdje su zajedno pozirale ispred raskošne jelke i nazdravile povodom rođenja Draganine unuke.

Regionalna zvijezda Lepa Brena nedavno je iznenadila svoju dugogodišnju prijateljicu i kolegicu Draganu Mirković posjetom u Beču.

Pjevačica je došla u dvorac gdje Dragana živi kako bi joj čestitala na rođenju unuke, a susret je ovjekovječen zajedničkim fotografijama koje su brzo dospjele na društvene mreže.

Dragana Mirković i Lepa Brena Foto: Dragana Mirković/Instagram

Ove dvije glazbene zvijezde pozirale su ispred ogromne novogodišnje jelke, ukrašene raskošnim crvenim detaljima, uz velike svijećnjake sa svih strana, stvarajući pravi pravi blagdanski ugođaj.

Lepa Brena i Dragana Mirković - 1 Foto: Dragana Mirković/Instagram

Uz fotografiju pored jelke, Dragana je duhovito napisala: "Kad meni moja prijateljica Brena dođe u goste", jasno pokazujući koliko joj znači ovaj susret.

Dragana Mirković i Lepa Brena Foto: Instagram

Brena i Dragana izgledale su veselo i opušteno, nazdravljajući zajedno, a zajednička objava pokazuje da prijateljstvo i blagdanski duh idu ruku pod ruku, čak i između dvije najpoznatije pjevačice na ovim prostorima.

