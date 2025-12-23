Lexington band dolazi u Slavonski Brod za Valentinovo!

Omiljeni regionalni bend 14.02.2026. dolazi u brodsku Sportsku dvoranu Vijuš gdje će na Dan zaljubljenih emotivnim izvedbama svojih velikih hitova dotaknuti srca vjerne publike.

Lexington band ponovno dolazi u Slavonski Brod i to na Dan zaljubljenih! Ova vijest oduševila je brojnu brodsku publiku koja se s radošću sjeća sjajne atmosfere s posljednjeg Lexingtonovog koncerta održanog prije godinu i pol dana u Sportskoj dvorani Vijuš, a 14.02.2026. prilika je da na istom mjestu svi zajedno ožive najjljepša sjećanja i stvore još jednu večer za pamćenje uživajući u najljepšim ljubavnim pjesmama.

Lexington band poseban je zbog jedinstvenog spoja neobranjivih hitova, vrhunske glazbene izvedbe i emotivne publike koja svaku pjesmu pjeva od početka do kraja uglas s karizmatičnim frontmanom Bojanom Vaskovićem. Visoka produkcijska razina njihovih koncerata odraz je poštovanja prema publici uz koju bend raste već više od dvadeset godina i koja je njihov glavni pokretač te razlog zbog kojeg tako dugo ostaju u samom vrhu regionalne glazbe.

Lexington Slavonski Brod Foto: PR

''Svi u bendu se jako veselimo Valentinovu u Slavonskom Brodu jer smo se već družili s Brođanima i pamtimo zadnji koncert koji je bio fenomenalan. Naš će glavni cilj te večeri biti donijeti odlično raspoloženje našoj publici koja već zapravo zna što može očekivati od nas, a nadam se da će se uz naše pjesme ljudi još više povezati, a možda se rode i neke nove ljubavi'', poručuje frontman Bojan.

Lexington vrijedno snima novi materijal za nadolazeći album, a nedavno su fanove iznenadili novom pjesmom “Budi”. Prošle su godine proslavili 20 godina postojanja benda velikom regionalnom turnejom “Dođi ove noći” u sklopu koje su održali impresivan niz od 70 koncerata na kojima ih je slušalo 450 tisuća ljudi. Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Ljubljana, Mostar, Trogir, Beograd, Frankfurt, Sarajevo i mnogi drugi gradovi regije uživali su u hitovima koji broje milijunske preglede kao što su "Potraži me", "Donesi", "Dobro da nije veće zlo", "Cvijeće", "Dugujem ti sebe", "Ljetne kiše", "Pijane usne", "Dođi sebi".

Ulaznice za koncert nabavite putem sustava Eventim.