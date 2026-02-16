Tony Cetinski progovorio o trenutku kada je na pozornici izgubio kontrolu: "Kao da nikad nisam nastupio..."

Tony Cetinski predstavio je emotivnu baladu "Budi mi sreća" u čijem se intimnom spotu prvi put pojavljuje njegova supruga, a ujedno je progovorio o vjeri, poniznosti i prekretnici koja mu je promijenila život.

Tony Cetinski, jedan od najprepoznatljivijih domaćih glazbenika, publici je predstavio novu baladu pod nazivom "Budi mi sreća".

Emotivna pjesma progovara o bliskosti, povjerenju i ljubavi koja traje, a posebnu težinu nosi i videospot, a u njemu se, po prvi put, pojavljuje njegova supruga Dubravka Cetinski.

Spot je premijerno prikazan na Dan zaljubljenih i odiše toplinom te gotovo filmskim ugođajem. Sve je prožeto osobnim tonom, a sam glazbenik ističe kako je riječ o projektu kakav publika u regiji još nije imala priliku vidjeti. Poznat po tome da naglašava važnost iskrenosti, i ovoga je puta spojio privatno i profesionalno.

Gostujući u emisiji More milosrđa na Laudato TV-u, osvrnuo se na duhovni zaokret iz 2019. godine. Ne vidi sebe kroz prizmu zvjezdane titule, već glazbu doživljava kao poziv i radost, a ne sredstvo za slavu.

"Osjećam se kao zvijezda samo kad mogu nekome pomoći, kad vidiš osmijeh na tuđem licu, osobito na dječjem", poručio je, naglasivši kako mu je upravo takav pogled dao novu dimenziju karijeri dugoj više od 30 godina.

Prisjetio se i trenutka s duhovnog koncerta u Areni Zagreb kada ga je, pred tisućama okupljenih, iznenadila snažna trema. Iako je za svaki slučaj imao tekst pjesme pri ruci, u presudnom ga je trenu izgubio iz vida.

"Osjećao sam se kao da nikad nisam nastupio. Tražio sam šalabahter po podu, ali bio je prekriven laticama ruža", ispričao je.

To iskustvo, kaže, vratilo ga je poniznosti i podsjetilo koliko je važno ostati sabran. Nakon tog nastupa osjetio je potrebu obratiti se publici, svjestan koliko mu je, kako ističe, Bog blizu unatoč svim slabostima. Danas živi s izraženijom duhovnom dimenzijom i jasnijim osjećajem svrhe, kako u glazbi, tako i u privatnom životu.

