Pretraži
"Osjećao sam..."

Tony Cetinski progovorio o trenutku kada je na pozornici izgubio kontrolu: "Kao da nikad nisam nastupio..."

Piše I. G., Danas @ 18:22 Celebrity komentari
Tony Cetinski - 1 Tony Cetinski - 1 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tony Cetinski predstavio je emotivnu baladu "Budi mi sreća" u čijem se intimnom spotu prvi put pojavljuje njegova supruga, a ujedno je progovorio o vjeri, poniznosti i prekretnici koja mu je promijenila život.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Robert Duvall preminuo je u 95. godini
u 95. godini
Otišla holivudska legenda: Preminuo je glumac kojeg pamtimo po bezvremenskim ulogama
Oglasio se Thompson nakon osude veleposlanice zbog koncerta u Širokom Brijegu
"To je jedina istina!"
Oglasio se Thompson nakon osude veleposlanice zbog koncerta u Širokom Brijegu
Tony Cetinski predstavio je emotivnu baladu "Budi mi sreća"
"Osjećao sam..."
Tony Cetinski progovorio o trenutku kada je na pozornici izgubio kontrolu: "Kao da nikad nisam nastupio..."
Domaće zvijezde otkrile što misle o zabrani ulaska u klubove za starije od 40. godina
''bilo je svega''
Poznati Hrvati otkrili su nam tko je nekoć bio najveći šarmer u Saloonu i kakvi su bili izlasci
Izraelska producentica Dana Eden pronađena je mrtva u hotelskoj sobi
potresna vijest
Autorica globalnog hita pronađena mrtva u hotelskoj sobi usred snimanja serije
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč!
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Komentari na finale Dore 2026.
''na aparatima''
Korisnici društvenih mreža neumorno komentirali finale Dore: ''Je l' se meni samo čini ili?''
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 4
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa 3
sporna uporaba
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Jak vjetar i snježni nanosi u Sloveniji
Mnogi otkopavali automobile
FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Preokret u Saboru: Plenković potvrdio da mijenja Piletićevu odluku o inkluzivnom dodatku
bez isprike
Plenković potvrdio da mijenja Piletićevu odluku o inkluzivnom dodatku
show
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
zdravlje
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
Po preporuci nutricionistice
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
zabava
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Pokažite što znate!
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Samo u susjedstvu: Pokazao novu kuku na Golfu, snimka nasmijala cijelu regiju
Što kažete?
Samo u susjedstvu: Pokazao novu kuku na Golfu, snimka nasmijala cijelu regiju
tech
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Jedno od najvećih arheoloških otkrića u svijetu u 2025. godini pruža revolucionarne uvide u povijest mumifikacije
Otkriće svjetskih razmjera
Jedno od najvećih arheoloških otkrića u svijetu u 2025. godini pruža revolucionarne uvide u povijest mumifikacije
sport
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Uprava Osijeka donijela odluku o sudbini Željka Sopića poslije novog poraza
stradao od hajduka
Uprava Osijeka donijela odluku o sudbini Željka Sopića poslije novog poraza
tv
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
Tajne prošlosti: Pronašla je dokumente koje nije smjela, a za sve je kriva njezina majka
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Pronašla je dokumente koje nije smjela, a za sve je kriva njezina majka
Kumovi: Hoće li ju uspjeti oraspoložiti?
KUMOVI
Kumovi: Hoće li ju uspjeti oraspoložiti?
putovanja
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prefarbalaLeonardo da Vinci Castello Sforzesco
Put Milana
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prebojala
Proteinski brownie recept
20 minuta posla
Proteinski brownieji koji se rade bez brašna i jaja, prefini su, a za njihovu pripremu treba vam samo 4 sastojaka
novac
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Pritisak investitora
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Ova dva milijardera razvijaja softver koji može upravljati svime - od zrakoplova i tenkova do automobila
Jedan za sve
Ova dvojica milijardera razvijaju softver koji može upravljati svime - od zrakoplova i tenkova do automobila
lifestyle
Udobni kompleti u kojima ćemo provoditi proljetne dane
OMILJENA OPCIJA
Za kraj zime i proljeće: 12 udobnih kompleta u kojima ćete uvijek izgledati odlično
Recept za brze krafne bez dizanja
GOTOVE ZA TREN
Najbrže domaće krafne ikad: Bez dizanja, bez čekanja, gotove za 20 minuta
Ulična moda Zagreb u plisiranoj suknji i nabranim čizmama
I čizme od brušene kože
Plavuša iz centra Zagreba u suknji koja "viče" da je proljeće blizu, bit će popularna i ove sezone
sve
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene