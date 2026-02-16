Sam pogled na isklesana tijela pjevačice i mlađeg zaručnika natjerat će vas da krenete s tjelovježbom!

Ljubav, egzotična destinacija i tijela na kojima bi im mnogi pozavidjeli – Nicole Scherzinger i Thom Evans ponovno su dokazali zašto slove za jedan od najatraktivnijih slavnih parova.

Nicole Scherzinger i njezin zaručnik Thom Evans ponovno su zapalili društvene mreže.

Zaljubljeni par podijelio je romantične prizore s egzotične plaže, a pratitelje su ostavili bez daha svojim isklesanim tijelima.

47-godišnja pjevačica je zablistala je u minijaturnom bijelom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu zavidnu liniju, ravan trbuh i besprijekornu figuru. Uz osmijeh koji ne skida s lica i preplanuli ten, Nicole je pokazala da je u vrhunskoj formi.

Ni Thom nije ostao nezamijećen – zgodni sportaš ponosno je pokazao svoju atletsku građu u bijelim kupaćim hlačama, a njegovi isklesani mišići jasno su dali do znanja koliko brine o svom izgledu.

Držeći se za ruke dok su šetali plićakom kristalno čistog mora, razmjenjivali su zaljubljene poglede i nježne zagrljaje. Kemija među njima bila je više nego očita, a fotografije odišu romantikom, strašću i srećom.

Nicole Scherzinger i Thom Evans - 4 Foto: Instagram

Nicole Scherzinger i Thom Evans - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslušajte pjesmu koja je trebala predstavljati Španjolsku u Beču!

Njihova ljubavna priča započela je 2019. godine, kada su se upoznali na snimanju showa ''The X Factor: Celebrity'' - Nicole je tada bila članica žirija, a Thom jedan od natjecatelja, piše people. Iako su glasine o vezi krenule gotovo odmah, par je svoju romansu potvrdio tek u siječnju 2020., zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu nakon Zlatnih globusa.

Nicole Scherzinger, Thom Evans Foto: Instagram

"Blagoslov je imati normalnu i zdravu vezu," rekla je Nicole nekoliko mjeseci kasnije u intervjuu za ExtraTV, dajući naslutiti koliko joj je ta ljubavna priča posebna.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nova ljubav? Ovo je zanosna plavuša s kojom je viđena velika glumačka zvijezda

U lipnju 2023. Thom je zaprosio Nicole na plaži, a pjevačica je sretne vijesti podijelila s pratiteljima na Instagramu.

Nicole Scherzinger - 6 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram

Nicole Scherzinger - 3 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram

Nicole Scherzinger Foto: Instagram

U prošlosti je ljubila vozača formule Lewisa Hamiltona i bugarskog tenisača Grigora Dimitrova, a te veze su neslavno završile.

Inače, Nicole često zovu ženom božicom zbog svoje idealne figure koju drži još od mladih dana kad je pjevala u popularnoj grupi Pussycat Dolls.

Galerija 22 22 22 22 22

Pogledaji ovo Celebrity Nježni trenuci Harryja i Meghan pred kamerama, a iza kulisa nova drama?

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Koja se srpska pjevačica krije iza hrvatske pjesme na Eurosongu?

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je atraktivna Slavonka koja je čitala bodove iz Osijeka u finalu Dore? Znamo je iz showa Nove TV!