Nakon ljubavnih brodoloma sreću je pronašla sa sedam godina mlađim frajerom

Nakon propalih veza, pjevačica koja mami uzdahe svojom pojavom, pronašla je sreću sa bivšim ragibijašem.

Nicole Scherzinger i njezin zaručnik Thom Evans ovih dana uživaju na čarobnim Maldivima, a nizom zavodljivih fotografija koje je pjevačica podijelila na društvenim mrežama mamili su uzdahe obožavatelja.

U kupaćim kostimima koji otkrivaju njihova savršeno isklesana tijela, par ne skriva koliko uživa jedno u drugome, ali i u tropskom raju koji su odabrali za bijeg od svakodnevice.

Inače, zgodna 47-godišnja pjevačica već godinama ljubi sedam godina mlađeg bivšeg škotskog ragbijaša, a nakon niza neuspjelih veza, čini se da je u njemu napokon pronašla pravu ljubav.

Njihova ljubavna priča započela je 2019. godine, kada su se upoznali na snimanju showa ''The X Factor: Celebrity'' - Nicole je tada bila članica žirija, a Thom jedan od natjecatelja, piše people. Iako su glasine o vezi krenule gotovo odmah, par je svoju romansu potvrdio tek u siječnju 2020., zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu nakon Zlatnih globusa.

"Blagoslov je imati normalnu i zdravu vezu," rekla je Nicole nekoliko mjeseci kasnije u intervjuu za ExtraTV, dajući naslutiti koliko joj je ta ljubavna priča posebna.

U lipnju 2023. Thom je zaprosio Nicole na plaži, a pjevačica je sretne vijesti podijelila s pratiteljima na Instagramu.

"Rekla sam da", napisala je tada kratko i slatko.

U prošlosti je ljubila vozača formule Lewisa Hamiltona i bugarskog tenisača Grigora Dimitrova, a te veze su neslavno završile.

Inače, Nicole često zovu ženom božicom zbog svoje idealne figure koju drži još od mladih dana kad je pjevala u popularnoj grupi Pussycat Dolls.

