O čemu govori pjesma srpskog repera koju su preradili domaći izvođači i hit je na TikToku?

Pjesma srpskog repera Nuccija postala je viralan hit, a njezine verzije preplavile su TikTok.
Ako ste korisnici TikToka, gotovo je nemoguće da vam barem jednom nije iskočio video uz stihove pjesme ''Hotel Hilton, Barca'' – hit srpskog repera Nuccija koji je osvojio društvene mreže.
Zarazna melodija i prepoznatljiv refren postali su glazbena podloga za tisuće videa, a pjesma je ubrzo dobila i brojne domaće obrade, koje su dodatno proširile njezinu popularnost.
@nemanja.antonic Od jedan do deset, bebo ti si mi pedeset... 5️⃣0️⃣ @Kao Nekad #nemanjaantonic #nucci #hiltonhotelbarça ♬ original sound - Nemanja Antonić
Od brojnih prerada koje su preplavile TikTok, najviše su se istaknule one u izvedbi Nemanje Antonića i Tomislava Marića ToMe, kojeg ćemo uskoro gledati i na Dori.
@to.ma.official Hilton hotel barsa bebo #nucci #hiltonhotel #fyp #cover ♬ original sound - ToMa
Inače, pjesma ''Hotel Hilton, Barca'' objavljena je na YouTubeu u lipnju 2025. godine i do sada je prikupila više od 23 milijuna pregleda. Dio je Nuccijeva EP-a ''Trilogy'', koji uključuje i pjesme ''DODJE MI DA (Na Na Na)'' te ''BMWiliSCLASS''.
No, o čemu zapravo govori taj megahit koji ne silazi s TikTok trendova? Ovo su njezini stihovi.
Ti si premija,
modna revija.
(woo woo)
A iz svemira,
se vidi hemija.
(woo woo)
Živce nervira,
španska serija.
A sa njom svaka mi je
erogena erija.
Nežan glas,
u klubu drži čas.
Na uvo šapuće mi dok svi gledaju u nas.
U meni ego raste,
dok ona uvija se,
do kreveta samo blizu,
al daleko od romanse.
Čula si za gas
i noći besne.
I da pored mene jutrima se trezne,
sve su htele brak i htele sa mnom veze,
za noć su dobre, al' za dve su mi bezveze.
Čula si za gas
i noći besne.
I da pored mene jutrima se trezne,
sve su htele brak i htele sa mnom veze,
od 1 do 10 bebo ti si mi 50
Treba mi s njom, terasa
Hilton hotel Barça
Treba mi s njom, ekstaza
u njoj tri noći da sam.
I opet šalje voice,
telefon topi glas.
Dok moja kola vozi,
kažem stisni gas.
Cifre me ne bole,
kol'ko treba ti na dan?
Kol'ko sa njom trošim,
mog'o sam da kupim stan.
Pa čuješ gradom vroom vroom
(mwah mwah mwah)
Do stotke za sekundu
(mwah mwah mwah)
Fina glumi kuju
(mwah mwah mwah)
A ja sam joj na umu (yeah)
