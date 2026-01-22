Kako je supruga proslavljenog srpskog sportaša izgubila čak 30 kila? Ovo je tajna njezine linije

Na Instagramu, gdje je prati više od 225 tisuća ljudi, supruga proslavljenog tenisača redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a ovaj put posebno je oduševila prizorima s odmora.

Biljana Tipsarević, supruga bivšeg tenisača Janka Tipsarevića i uspješna modna dizajnerica, trenutačno uživa na obiteljskom odmoru na Maldivima, a s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli prizore koji oduzimaju dah.

Pozirala je u prozračnim ljetnim kombinacijama uz tirkizno more i bijeli pijesak, a pažnju je privukla i svojom besprijekornom linijom.

Inače, ova zanosna plavuša koja ima 42 godine nakon poroda je prošla kroz vrlo izazovno razdoblje, piše Blic. Tijekom druge trudnoće dobila je 30 kilograma, a o svojoj borbi s kilogramima sama je otvoreno pričala.

''Pridržavam se nutricionističkog plana, morala sam se odreći stvari koje jako volim. Odrekla sam se svojih tajnih zadovoljstava zbog vitke linije, a moj slatki grijeh su peciva i kruh'', iskreno je priznala Biljana ranije, otkrivši kako izgleda njezina nova prehrana.

''Imam doručak, užinu, ručak i večeru. S tim da večeru često preskačem ili ne jedem nakon 18 sati, osim ako idem u restoran s mužem, prijateljima ili na neku proslavu. Pijem puno detoks sokova i vode. S obzirom na to da skidam kilograme nakupljene u trudnoći, moram jako paziti što jedem, pa se trudim da uopće ne unosim šećer'', objasnila je svojedobno za Story.

Inače, Biljana i Janko u braku su od 2010. godine te su roditelji dvoje djece - kćeri Emili i sina Noe.

