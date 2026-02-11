Prva pjesma nakon traumatičnog incidenta: Grupa Joy s našom pjevačicom snimila emotivni duet

Mjesec i pol dana otkako je njihov član napadnut na zabavi sindikata ZET-a, grupa Joy je objavila novu pjesmu s Leom Mijatović.

Da nakon svakog teškog razdoblja dolaze ljepši dani, dokazuje primjer grupe Joy koja je, suočavajući se s jednim od najvećih izazova u tridesetogodišnjoj karijeri, smogla snage objaviti jednu od svojih najljepših pjesama - "U snovima".

To je skladba izuzetne emocije koja je spojila dva vanserijska vokala - frontmana Joya Alena Bičevića i Leu Mijatović, pjevačicu koja je ostavila dubok trag u bendu Teška industrija. Autor pjesme je klavijaturist i jedan od osnivača grupe Joy Damir Ridjan koji ju je napisao u izuzetno osjetljivim okolnostima, dok se oporavljao od brutalnog napada koji se dogodio za vrijeme nastupa benda, u kojem je zadobio teške tjelesne ozljede.

Taj nedopustiv događaj o kojemu su izvještavali svi domaći mediji povezao je članove benda još jače, a iz boli je došla inspiracija za stvaranje izuzetno moćne pjesme koja već na prvo slušanje emocijom nosi u neku drugu dimenziju. Zanimljivo je da je "U snovima" prva Damirova objavljena pjesma.

"Jedne sam večeri gledao film "Toma" i njegova rečenica da samo tužni ljudi pišu pjesme mi je vratila u sjećanje moju bivšu ljubav, a sve skupa me se toliko dojmilo da sam se usred noći probudio, sjeo za klavir i do jutra je pjesma bila gotova. Melodija i stihovi su sugerirali da je to pjesma idealna za duet pa sam se sjetio Lee jer obožavam njenu bolju glasa i smatram da ima jedan od najboljih vokala na našoj glazbenoj sceni. Kada je pristala, bio sam sretan kao malo dijete", ispričao je Damir.

Leu Mijatović oduševio je poziv Joyevaca jer ju je, kaže, pjesma kupila na prvu.

"Počašćena sam što mi je Joy ponudio duet jer je ova pjesma predivna, svevremenska balada koja ne podliježe trendovima i vjerujem da će ljudima ući u srca te zaživjeti u eteru. Jako volim Alenov glas i emociju koju prenosi. Snimanje spota je bilo iznimno zabavno jer je cijela ekipa uvijek spremna na dobru zezanciju i morali smo se jako potruditi da se ne smijemo kad se kamere upale. Srećom su iza kamere bili vrhunski profesionalci pa su unatoč nađem djetinjastom ponašanju izvukli najbolje od nas", poručila je Lea.

Aranžman pjesme potpisuje Dragomir Herendić Dragianni.

Videospot za pjesmu, snimljen u režiji Marka Zeljkovića Zelje, scenom i atmosferom uvjerljivo prenosi snažnu emociju koja izvire iz pjesme.

