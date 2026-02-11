Nina Badrić ganula našeg pjevača do suza: "Napokon sam skupio hrabrost"

Damir Kedžo prisustvovao je promociji novog albuma Nine Badrić "Moji ljudi", a tom je prilikom donio i kasetu njezina albuma "Ljubav" iz 2003. godine kako bi mu je potpisala.

Promocija novog albuma Nine Badrić "Moji ljudi" okupila je brojne poznate osobe, koje su podržale našu glazbenu divu na velikom danu. Na okupljanju povodom objave prvog Ninina albuma nakon 15 godina bio je i Damir Kedžo – s posebnim razlogom i još posebnijim rekvizitom.

Naime, Kedžo je na promociju donio kasetu Ninina albuma "Ljubav" iz 2003. godine, koju čuva već više od dva desetljeća. Pjevač je na Instagramu otkrio da je napokon skupio hrabrost i zamolio Ninu da mu je potpiše.

Galerija 15 15 15 15 15

"Ljudi, ja sam napokon skupio hrabrost i zamolio Ninu da mi potpiše kazetu. Draga Nina, hvala na posveti s predivnom željom od koje sam zasuzio", napisao je Kedžo priznajući da su ga Ninin potpis i poruka duboko dirnuli.

Nina Badrić i Damir Kedžo - 1 Foto: Luka Čop/Aquarius Records PR

Damir Kedžo i Nina Badrić - 3 Foto: Luka Čop/Aquarius Records PR

Pogledaji ovo Zanimljivosti Senzacija s leda ruši pravila i ispisuje povijest, a talent mu je u genima

Novi album "Moji ljudi" već je, kako kaže, pronašao svoje mjesto u njegovoj kolekciji: "Od srca ti čestitam na još jednom tvom albumu, koji će imati posebno mjesto u mojoj kolekciji. Već se vrti u playeru. Molim te da na idući ne čekamo 15 godina."

Za kraj je dodao i rečenicu koja najbolje opisuje njihov odnos i dugogodišnje poštovanje: "Volim što te volim. Ljubav."

Nina Badrić - 2 Foto: Luka Čop/Aquarius Records PR

Nina Badrić - 3 Foto: Luka Čop/Aquarius Records PR

Damir Kedžo Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Damir Kedžo, Dora 2024 Foto: Marko Prpić/Pixsell

Kedžinu objavu komentirali su njegovi pratitelji mnogim emotikonima srca, a neki su se pohvalili kako i sami imaju istu kasetu doma.

Susret dvoje glazbenika tako je pokazao koliko su Ninin rad i pjesme obilježili generacije, pa i kolege s estrade koji su odrasli uz njezine hitove.

Nina je donedavno bila na Karibima, a kako je zapjevala u lokalnoj crkvi, pogledajte OVDJE.

Kako izgleda Kedžina majka? Pogledajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Sjećate se nje? Pop-slatkica danas živi potpuno drugačiji život, evo kako izgleda

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Znate li kako je Marin Čilić upoznao suprugu? Sudbonosni susret dogodio se na mjestu koje mu znači sve

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan susret promijenio joj je život, ali sudbina joj je okrutno presudila sa samo 12 godina

Pogledaji ovo Celebrity Kad kamera stane, priče ostaju: Tatjana Jurić o iskrenosti koja se ne može odglumiti