Milica Todorović objavila prvu fotografiju sina, otkad ga je rodila, proživljava pravu muku

Milica Todorović proživljava najsretnije dane u životu – nakon što je rodila sina Bogdana, pjevačica je dirljivom objavom raznježila pratitelje, a ubrzo potom prvi put je snimljena u javnosti nakon porođaja.

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) raznježila je fanove nakon što je na društvenim mrežama podijelila prvu fotografiju svog sina Bogdana. Objavu je podijelila nakon što su srpski mediji izvijestili da je rodila početkom veljače u jednoj privatnoj klinici u Beogradu.

Na crno-bijeloj fotografiji vidi se samo mala ruka njezina djeteta kako drži njezin prst, a pjevačica je uz fotografiju jednostavno napisala ''Bogdan'' i dodala emotikon plavog srca. Ispod objave brzo su se počele nizati brojne čestitke pratitelja i kolega.

Njena objava na Instagramu prikupila je više od 100 tisuća lajkova i više od tisuću komentara, a unatoč lošim danima koje prolazi, dobila je brojne poruke podrške.

''On za tebe, ti za njega i samo naprijed'', ''Kako je on tako mali najveći, ma ti najjača! Sve drugo je tako malo i nevažno! Bog vas čuva'', ''Ne obaziri se! Glavu gore, ponosno i samo gazi jer sada imaš Bogdana, najveći vjetar u leđa koji si ikad imala!'', ''Podrška za snažnu ženu. U vremenu kada je najlakše suditi i osuđivati, važno je zapamtiti da je iza svakog imena osoba s osjećajima, greškama i borbama koje ne vidimo. Nitko nije savršen, a javni linč nikada nije rješenje. Umjesto osude više razumijevanja, empatije i ljudskosti. Pusti priče i tuđa mišljenja. Ljudi će uvijek pričati, što god učinila. Stoj uspravno i čvrsto, kao stijena, i ne osvrći se na negativnosti. Najvažnije je da se posvetiš svom djetetu, koje te treba, tvojoj snazi i onome što je zaista bitno. Vrijeme i istina uvijek pokažu tko si. Samo hrabro i uzdignute glave'', ''Dijete nikad nije greška ni sramota. Sramota je društvo koje lakše razapinje ženu nego što se zapita o odgovornosti svih odraslih u toj priči'', ''Ništa ti više ne treba, imaš sve, lavice!'' samo su neki od komentara podrške.

Milica je i prvi put viđena u javnosti nakon porođaja – paparazzi su je uspjeli uhvatiti dok je šetala psa Lolu ispred svoje zgrade na Novom Beogradu. Prema objavljenim fotografijama, pjevačica je bila u opuštenom izdanju, s kapuljačom na glavi i širokim trapericama, u društvu svog kućnog ljubimca. Fotografije pogledajte OVDJE.

Nakon kratke šetnje vratila se u svoj dom, gdje je, kako se navodi, čekao sin Bogdan i njezina majka, koja joj je pružala podršku u prvim danima nakon porođaja.

Miličina emotivna objava i prvi javni izlazak nakon porođaja dodatno su razgalili njezinu publiku, s obzirom na to da se našla usred skandala.

Podsjetimo, ubrzo nakon poroda u javnosti se oglasila LJ. M., supruga muškarca s kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom oglasila se i Milica, koja navode nije demantirala, ali je istaknula kako trenutačno nije spremna u potpunosti iznijeti svoju stranu priče. Izjavu pročitajte OVDJE.

Što je rekla supruga muškarca s kojim Milica ima dijete, čitajte OVDJE.

