Znate li kako je Marin Čilić upoznao suprugu? Sudbonosni susret dogodio se na mjestu koje mu znači sve

Dok Marin Čilić niže povijesne uspjehe na svjetskim teniskim terenima i ruši rekorde hrvatskog sporta, njegova najvažnija pobjeda već godinama igra se daleko od reflektora – u toplini obiteljskog doma, koji dijeli sa suprugom Kristinom.

Marin Čilić ispisao je povijest hrvatskog tenisa! U meču šesnaestine finala ATP turnira u Dallasu bio je bolji od talentiranog američkog tenisača Learner Tiena 2-0 u setovima i tako stigao do velike, jubilarne 600. pobjede u karijeri na ATP Touru. Tim impresivnim uspjehom preskočio je Gorana Ivaniševića, koji je karijeru završio s 599 pobjeda, te dodatno učvrstio svoj status jednog od najuspješnijih hrvatskih tenisača svih vremena.

No iza svake velike sportske priče često stoji i ona – životna. U Marinovu slučaju, to je njegova supruga Kristina.

Marin Čilić - 2 Foto: Profimedia

Marin i Kristina Miljković Čilić upoznali su se 2008. godine tijekom Davis Cupa u Dubrovniku, gdje je Kristina radila kao hostesa. Bio je to susret koji je s godinama prerastao u stabilnu i snažnu vezu. Dok je Marin gradio svoju svjetsku tenisku karijeru, Kristina je bila njegova tiha, ali čvrsta podrška.

Marin i Kristina Čilić - 2 Foto: Instagram

Njihova veza razvijala se daleko od pretjeranog medijskog eksponiranja, a upravo ta privatnost i međusobno poštovanje postali su temelj njihove ljubavi.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan susret promijenio joj je život, ali sudbina joj je okrutno presudila sa samo 12 godina

Svoju su ljubav okrunili brakom na romantičnoj ceremoniji u Cavtatu, u crkvi svetog Nikole. Slavlje je nastavljeno u impresivnom ambijentu dubrovačke tvrđave Revelin, gdje su s obitelji i prijateljima proslavili početak zajedničkog života.

Marin Čilić, Kristina Milković Čilić Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Marin Čilić, Kristina Milković Čilić Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Marin Čilić, Kristina Milković Čilić Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Danas su Marin i Kristina ponosni roditelji dvojice sinova, Balda i Vita. Obiteljski život pažljivo čuvaju od javnosti, no povremeno s pratiteljima podijele djeliće svoje svakodnevice, pokazujući koliko im obitelj znači.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula bivša dječja zvijezda, posljednje tjedne proveo je u strašnim bolovima

Na šestu godišnjicu braka Marin je emotivnom porukom poručio da slave nevjerojatan život koji su zajedno izgradili, čime je još jednom pokazao koliko mu supruga znači u svim životnim fazama – i onim sportskim i onim privatnim.

Galerija 6 6 6 6 6

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Sjećate se nje? Pop-slatkica danas živi potpuno drugačiji život, evo kako izgleda

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom

Pogledaji ovo Celebrity Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''