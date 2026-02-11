Što se krije iza misterioznih objava Baby Lasagne? "Postao sam ono što najviše mrzim!"

Baby Lasagna privukao je pozornost zagonetnim porukama na Instagramu, što bi se moglo najaviti kao skorašnja objava novog singla.

Naš najuspješniji predstavnik na Eurosongu, Baby Lasagna, posljednjih dana objavljuje intrigantne poruke, u kojima govori kako je postao ono što najviše mrzi.

To bi mogla biti najava novog singla jer na svojoj službenoj internetskoj stranici nudi zagonetku za sve koji se prijave.

Galerija 25 25 25 25 25

Baby Lasagna - 1 Foto: Afp

Baby Lasagna - 4 Foto: Instagram

Baby Lasagna - 1 Foto: Baby Lasagna/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je bilo: Maja i Šime tulumarili na 20. godišnjici braka našeg pjevača!

"Nekoliko je tisuća vas na našoj waiting listi. I sad kreće igra. Svi koji ste se prijavili, dobili ste mail s puzlom. S tom puzlom ćete se, koristeći hashtag, spojiti s ostalima i tako ćete otkriti cover našeg novog singla", najavio je Lasagna i dodao da će se svim sudionicima zahvaliti kada dobije Grammyja.

Baby Lasagna - 3 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Baby Lasagna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Baby Lasagna Foto: Instagram

Baby Lasagna i Kaarija Foto: cinansdl/Instagram

To nije prvi put da je intrigama pridobio pozornost uoči novog singla. Prošle godine započeo je javnu medijsku svađu s Vojkom V, a poslije se otkrilo da je u pitanju objava dueta "Beskonačna osveta 2".

Nedavno je na Instagramu podijelio fotku sa suprugom Elizabetom, o čemu više pročitajte OVDJE.

Uskoro će nastupiti na velikom europskom festivalu, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Nina Badrić ganula našeg pjevača do suza: "Napokon sam skupio hrabrost"

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Znate li kako je Marin Čilić upoznao suprugu? Sudbonosni susret dogodio se na mjestu koje mu znači sve

Pogledaji ovo Celebrity Poznati Hrvati podržali Ninu Badrić u pothvatu koji se čekao 15 godina!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Senzacija s leda ruši pravila i ispisuje povijest, a talent mu je u genima