Zvijezda Kumova iskreno o novom životnom poglavlju: ''Zaželjela sam se...''

Glumica Mirna Mihelčić vraća se na male ekrane u ulozi Matije Macan, a njezin povratak u seriju ''Kumovi'' donosi nove zaplete i emotivne trenutke u Zaglavama.

Omiljena serija Nove TV ''Kumovi'' prošloga se tjedna ponovno vratila na male ekrane i donijela gledateljima nove, napete zaplete. Dok se u Zaglavama svi užurbano pripremaju za krštenje malog Andrije, neočekivani događaji prijete kvarenjem slavlja. Anđelu iznenada muči osip, Luce i Janka svladava viroza, a Jadranka i Vinko suočavaju se s ozbiljnom krizom braka.

U takvoj napetoj atmosferi Zaglave iščekuju povratak Matije Macan, čije će obiteljske peripetije i svakodnevicu gledatelji od večeras ponovno pratiti. Nakon što je karijeru gradila u Baselu, Matija se s kćeri Cvitom vraća u rodni kraj kako bi prisustvovala krštenju nećaka Andrije, a njezin iznenadni dolazak mnoge će mještane zateći nespremnima.

Mirna Mihelčić - 3 Foto: Nova TV

''Matija mi je jako nedostajala. Dugo me nije bilo i zaželjela sam se snimanja'', otkriva glumica Mirna Mihelčić. Iako joj je uloga majke trenutačno najvažnija, povratak na set posebno ju je razveselio: ''Kad sam se nakon porodiljnog vratila na snimanje, imala sam osjećaj kao da nikada nisam ni otišla.''

Mirna Mihelčić - 2 Foto: Nova TV

Kako bi pred Matijom održali dojam sklada, mještani se trude prikazati kao da je u Zaglavama sve pod kontrolom iako je stvarnost daleko od savršene. Na poslovnom planu situacija djeluje stabilno, a pripreme za otvaranje novog projekta Macan u punom su jeku, no Jadranka i Vinko odlučuju pred Matijom glumiti idiličan brak. Istodobno, Mirjanu iznenađuje Đivin dolazak u Sinj. I baš kada se čini da se situacija napokon smiruje, novi zapleti i preokreti ponovno će uzburkati odnose. Ne propustite večerašnju epizodu ''Kumova'' u 20:15 na Novoj TV!

Mirna Mihelčić - 1 Foto: Nova TV

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Milica Todorović objavila prvu fotografiju sina, otkad ga je rodila, proživljava pravu muku

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Poznati Hrvati podržali Ninu Badrić u pothvatu koji se čekao 15 godina!