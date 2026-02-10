Trenutak kada je ova ljepotica spustila donji dio badića nije promaknuo fotografima!

Tess Crosley privukla je pažnju dok je u smeđem bikiniju provodila opušten dan na plaži Gold Coasta u društvu svog sina.

Australska influencerica Tess Crosley privukla je poglede prolaznika i fotografa dok je uživala u opuštenom danu na plaži u Gold Coastu.

U društvu svog sina Tess je dan provela u igri, smijehu i sunčanju, pokazujući jednu sasvim prirodnu i obiteljsku stranu svakodnevice.

Za odlazak na plažu odabrala je jednostavan smeđi bikini koji je naglasio njezinu figuru, a cijeli outfit upotpunila je sunčanim naočalama i ležernim modnim dodacima. Bez trunke pretjerivanja, Tess je izgledala opušteno i samouvjereno dok je bezbrižno šetala uz obalu i uživala u toplom vremenu.

Tess Crosley - 3 Foto: Profimedia

No ono što je najviše privuklo pažnju paparazza bio je trenutak kada je Tess slučajno spustila svoje kupaće gaće, što su, naravno, fotografi odmah iskoristili.

Tess Crosley - 2 Foto: Profimedia

Fotografije s plaže otkrivaju kako influencerica balansira majčinstvo i javni život, istovremeno ostajući vjerna svom prepoznatljivom stilu. Tess je već dulje vrijeme poznata po tome što na društvenim mrežama dijeli autentične trenutke iz privatnog života, a ovaj dan na plaži još je jedan dokaz da joj je obitelj na prvom mjestu.

Njezino pojavljivanje na Gold Coastu nije prošlo nezapaženo, a fotografije su brzo pronašle put do medija i društvenih mreža, gdje su pratitelji komentirali njezin prirodni izgled i opuštenu energiju.

