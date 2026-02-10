Pretraži
Blanka snimljena bez prstena

Plavuša koju povezuju s Rubenom objavila njihove nove fotke, jedna je posebno u fokusu

Piše H. L., Danas @ 09:02 Celebrity komentari
Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Na društvenim mrežama osvanule su nove fotografije Charlotte van Looy i belgijskog novinara.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Tko je zapravo bio Jeffrey Epstein
krenuo je kao profesor
Život obavijen velom tajni i moćnicima: Mračna priča osuđenog pedofila
Tko je Jutta Leerdam?
bomba od žene
Milijuni prate najljepšu sportašicu svijeta, čija ljubavna priča je počela neočekivanom porukom
Tess Crosley privukla je pažnju paparazza u smeđem bikiniju
uživala na plaži
Trenutak kada je ova ljepotica spustila donji dio badića nije promaknuo fotografima!
Obožavatelji u čudu zbog mladolikog izgleda Ricky Martina na Superbowlu
"Nevjerojatno!"
"Ovako izgleda s 54 godine? Kako?!" Obožavatelji u čudu zbog mladolikog izgleda Ricky Martina!
Lucija Šarić Lončarek podijelila prizore prvog rođendana sina
''Duša naša...''
Veliko slavlje u obitelji kćeri hrvatskog tajkuna, pohvalila se fotkama na Instagramu
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba''
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Objava Martine i Islamela Hadžića potaknula nagađanja
''Kako ste preslatki''
Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!
Ecija Belošević pozirala u donjem rublju na snijegu
za nju nema zime!
"Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći
Brooks Nader istaknule obline rođendanskim izdanjem
dekolte ne treba ni komentirati...
Kad se okrenula, blicevi fotoaparata otkrili su koliko je prozirna bila njezina suknjica
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 14
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Severina se osvrnula na koncert u Samoboru 3
"ovo je domoljublje, a ne…"
Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Porezna uprava potvrdila pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj
VISOKE CIJENE
U ovoj je županiji najviše pala prodaja nekretnina: "I brakovi pucaju zbog toga"
Četverogodišnja djevojčica je preminula nakon operacije krajnik
UŽAS U SUSJEDSTVU
Djevojčica umrla nakon rutinske operacije, obitelj traži odgovore: "Zašto smo ostali bez djeteta?"
show
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Ecija Belošević pozirala u donjem rublju na snijegu
za nju nema zime!
"Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba''
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
9 čestih znakova loše cirkulacije krvi koje ne smijete ignorirati
Obratite pažnju!
9 čestih znakova loše cirkulacije krvi koje ne smijete ignorirati
zabava
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Samo za hrabre
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Scena s parkinga nasmijala društvene mreže! Vidite li što odstupa od ostatka?
Pronađite uljeza
Scena s parkinga nasmijala društvene mreže! Vidite li što odstupa od ostatka?
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT! Srećom nije slušala liječnike
Zanimljivo
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT!
tech
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
Pohvalno
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
Kako ostati relevantan?
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
sport
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
zanimljivo
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
ZARUČNICA JAKEA PAULA
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
Liga nacija prijenos na Doma TV i gol.hr: Hrvatska u ždrijebu, evo s kime može igrati
PRIJETI STRAŠNA GRUPA
Liga nacija: Hrvatska u ždrijebu, evo gdje gledati prijenos i s kime možemo igrati
tv
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
KUMOVI
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
Tajne prošlosti: Iako su ljute, ipak im je stalo do nje
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Iako su ljute, ipak im je stalo do nje
Tajne prošlosti: Neće samo tako prihvatiti poraz, mnogo će toga još upropastiti
TAJNE PROŠLOSTI
Neće samo tako prihvatiti poraz, mnogo će toga još upropastiti
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
novac
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
lifestyle
Elegantna kuća koja nas je očarala svojim uređenjem
Prekrasan prostor
Ovo je jedna od najljepših kuća koju smo vidjeli, pogledajte taj savršeni balans elegancije i ugodnosti
50 rijetkih i posebnih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
BAŠ JEDINSTVENA
50 rijetkih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
Savjeti za duži život orhideje
Provjereni trikovi
Kako spasiti orhideju i maksimalno joj produžiti život i cvjetanje? Ove savjete vrijedi poslušati
sve
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
zanimljivo
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
ZARUČNICA JAKEA PAULA
VIDEO Najljepša sportašica svijeta napokon uzela olimpijsko zlato
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene