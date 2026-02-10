Plavuša koju povezuju s Rubenom objavila njihove nove fotke, jedna je posebno u fokusu

Na društvenim mrežama osvanule su nove fotografije Charlotte van Looy i belgijskog novinara.
Fatalna plavuša Charlotte van Looy, koju se već mjesecima povezuje s Rubenom Van Guchtom, ponovno je iznenadila pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta objavila je nove fotografije s belgijskim novinarom, a detalji nisu prošli nezapaženo.3 vijesti o kojima se priča pogledajte video Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali za nju nema zime! "Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći ''Gdje je odgovornost?'' Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Na objavljenim snimkama Charlotte i novinar poziraju zajedno noseći crne maske za lice, a uživali su zajedno i na plaži, u šetnji psa.
Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Film Svadba ispisao povijest: Srušio se rekord koji je godinama držao Titanic
Jedna fotografija posebno je privukla pažnju - pozirali su u istim majicama, a na njima se vidi natpis ''Ljubav pobjeđuje sve''.
Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Otkriven uzrok smrti zvijezde filma "Sam u kući"
''1/12'', kratko je napisala ispod prizora.
Podsjetimo, Blanka Vlašić nedavno je snimljena u javnosti, a mnogima je odmah zapelo za oko da na ruci nije nosila vjenčani prsten. Više o tome pisali smo OVDJE.
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram
Galerija 19 19 19 19 19
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Marko Grubnić pokazao novog člana obitelji: "Dugo smo te čekali i sanjali..."
Pogledaji ovo Celebrity Priča transrodne žene bez ruku i nogu, koja na Instagramu svakodnevno inspirira milijunske pratitelje