Plavuša koju povezuju s Rubenom objavila njihove nove fotke, jedna je posebno u fokusu

Na društvenim mrežama osvanule su nove fotografije Charlotte van Looy i belgijskog novinara.

Fatalna plavuša Charlotte van Looy, koju se već mjesecima povezuje s Rubenom Van Guchtom, ponovno je iznenadila pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta objavila je nove fotografije s belgijskim novinarom, a detalji nisu prošli nezapaženo.

Na objavljenim snimkama Charlotte i novinar poziraju zajedno noseći crne maske za lice, a uživali su zajedno i na plaži, u šetnji psa.

Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Jedna fotografija posebno je privukla pažnju - pozirali su u istim majicama, a na njima se vidi natpis ''Ljubav pobjeđuje sve''.

Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram

''1/12'', kratko je napisala ispod prizora.

Podsjetimo, Blanka Vlašić nedavno je snimljena u javnosti, a mnogima je odmah zapelo za oko da na ruci nije nosila vjenčani prsten. Više o tome pisali smo OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

