Ovo je Thompson poručio našoj futsal reprezentaciji nakon osvajanja povijesne bronce!

Marko Perković Thompson čestitao je hrvatskoj futsal reprezentaciji na povijesnoj bronci na Europskom prvenstvu, istaknuvši da mu je drago što su njegovi stihovi bili dio njihova slavlja.

Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama povodom velikog uspjeha hrvatske futsal reprezentacije i uputio im čestitke za osvojenu brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

U svojoj objavi posebno je istaknuo povezanost reprezentacije i njegove glazbe.

"Dragi naši futsal reprezentativci, čestitam vam na osvojenoj brončanoj medalji. Drago mi je da su vam moji stihovi bili potpora i dio vaše proslave. Zahvaljujem vam na još jednoj medalji i ponosu koji ste donijeli u Hrvatsku".

Istodobno, na službenom Instagram profilu hrvatske futsal reprezentacije objavljena je snimka slavlja u svlačionici, na kojoj igrači broncu proslavljaju uz Thompsonovu pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

Hrvatski reprezentativci ispisali su povijest futsala dramatičnom pobjedom protiv Francuske u utakmici za treće mjesto. Susret je u regularnom dijelu završio rezultatom 5:5, a odluka je pala nakon izvođenja šesteraca, u kojima su Hrvati pokazali više mirnoće i preciznosti te osvojili prvu europsku medalju u povijesti hrvatskog futsala.

Nakon osvajanja bronce, na društvenim mrežama povela se rasprava o mogućem dočeku reprezentacije, a dio građana predlagao je slavlje na Trgu bana Josipa Jelačića uz glazbeni program u kojem su se spominjala imena Marka Perkovića Thompsona i Mile Kekina. Ipak, službeni doček nije organiziran, no reprezentativce su primili premijer Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

