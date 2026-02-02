Evo što je Thompson s glavnog trga poručio našim brončanim rukometašima!

Nakon dolaska rukometaša, Marko Perković Thompson izazvao je oduševljenje na Trgu bana Jelačića, gdje je emotivnom porukom kapetanu Martinoviću i reprezentaciji dodatno zapalio atmosferu.

Nakon što su hrvatski rukometaši izašli na pozornicu Trga bana Jelačića i bili dočekani gromoglasnim pljeskom, bakljama i navijačkom euforijom, uslijedio je dolazak Marka Perkovića Thompsona, što je izazvalo pravo oduševljenje među okupljenima.

Doček rukometaša Foto: Igor Kralj/Pixsell

Publika je uglas skandirala njegovo ime: "Marko, Marko", a Thompson im se obratio riječima: "Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, dobra večer. Evo čujete u pozadini pjesmu, za Ivane, ima poseban Ivan večeras", misleći pritom na kapetana Martinovića, kojem su suigrači posebno željeli posvetu.

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša Foto: Davor Puklavec/Pixsell

U nastavku je poručio: "Ivane, čestitam ti, tebi i svim igračima. Donijeli ste nam veliku radost, hvala vam, vi ste hrvatski vitezovi, pokazali ste borbenost i odlučnost kao vitezovi i kad ste gubili bili ste kao vitezovi i kad ste pobjeđivali bili ste kao vitezovi. Kad su se neke sporedne stvari događale, ponašali ste se dostojanstveno kao vitezovi. Počašćen sam da ste pjevali moje pjesme, hvala vam na potpori što pratite moj rad. Večeras ćemo na trgu svih Hrvata otpjevati te vaše pjesme što ste htjeli", čime je dodatno podigao atmosferu na Trgu.

Doček rukometaša - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Doček rukometaša Foto: Igor Kralj/Pixsell

Doček rukometaša - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ovako je izgledalo kada se Thompson popeo na pozornicu i zapjevao svoje najveće hitove!

Ovo su sve pjesme koje je Thompson pjevao na Trgu!

