Poznati Hrvati ponosni na naše rukometaše: ''To je taj naš borbeni duh!''

I ovog puta uz njih smo se smijali, plakali i veselili. Rukometni reprezentativci još su jednom pokazali borbenost i srčanost na terenu te se u Hrvatsku vratili s broncom oko vrata. Brojni poznati otkrili su nam koliko su živaca izgubili gledajući ovo europsko prvenstvo, ali i zašto su oni za njih zlatni. Priču donose Julija Bačić Barać i Dino Stošić za IN magazin.

Bravo, rukometaši! Još jednom ste nas učinili ponosnima. Navijala je cijela Hrvatska proteklih dana za našu reprezentaciju.

S broncom oko vrata vratili su se u domovinu, a put do tog trećeg mjesta bio je prilično napet. Kako na terenu, tako i pred malim ekranima.

''Volim to doma gledati jer vani bi nešto razbio, ako doma razbijem onda sam samo kriv ženi'', govori Sandi.

''Derem se na sav glas za vatrene naše Hrvate'', izjavio je Jakov Jozinović.



''Rukomet mi više živaca odnese od nogometa i imam osjećaj svaki put kad gledam da primimo gol'', otkrio nam je Igor Mešin.

Nad svakim golom strepila je i Maja Šuput, koja je nekim reprezentativcima pjevala i na svadbi.

''Prirodno mi je bilo onda da pogledam i na televiziji, ne samo što sam Hrvatica i navijam nego znaš ono kad znaš nekog osobno onda to i osobno doživljavaš'', priča Maja Šuput.

Od prve utakmice bilo je jasno da ova momčad ima karakter; bez obzira na sve prepreke na koje su nailazili.

''Svaka čast za sve što su dali od sebe u takvim uvjetima, nikad nisam bila profi sportaš, ali mogu samo zamisliti koliko je to teško'', komentar je Meri Goldašić.

''Iskrene čestitke svima i hvala im što daju nadu našoj djeci da postoje različiti sportovi da ne moramo svi biti nogometaši i tenisači'',

Pokazali smo da smo i rukometna velesila i onima koji su možda sumnjali da će se naša ekipa s ovog eura vratiti s medaljom.

''Mislim da trebamo biti ponosni na sebe i ponosni na ove naše rukometaše'', zaključio je Stjepan Vukadin.

Pred ovom postavom naše rukometne reprezentacije sigurno je još mnogo odličja.

''Vjerujem toliko u naše dečke, u taj naš borbeni duh da ono to je to'', zaključio je Sandi.

''Svaka čast, mislim da smo kao mala zemlja dokazali da imamo tu srčanost i da smo najjači kad treba i svaka čast našim dečkima''.

Bronci naših rukometaša poseban sjaj daju borbenost, hrabrost, upornost i srčanost, koje su i ovoga puta pokazali na terenu.

