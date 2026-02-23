William i Kate suočeni s krizom u kraljevskoj obitelji, princ dao znakovitu izjavu

Dok su reflektori BAFTA-e obasjavali njihova nasmijana lica, princ William i princeza Kate iza glamuroznog pojavljivanja skrivali su teret skandala koji posljednjih dana ozbiljno potresa britansku kraljevsku obitelj.

Dok su princ William i princeza Kate u nedjelju navečer blistali na crvenom tepihu BAFTA-e u Londonu, iza elegantnih kombinacija i uvježbanih osmijeha krila se napetost zbog skandala koji posljednjih dana potresa britansku kraljevsku obitelj.

To je bilo njihovo prvo zajedničko javno pojavljivanje nakon uhićenja Williamova strica Andrewa Mountbatten-Windsora zbog sumnje na nedolično ponašanje u javnoj službi – vijesti koja je ponovno bacila sjenu na monarhiju.

Kate Middleton i princ William Foto: Afp

Iako su djelovali opušteno, sam William dao je naslutiti da mu misli nisu potpuno usmjerene na glamur večeri.

Govoreći o nominiranom filmu ''Hamnet'', priznao je kako ga još nije pogledao jer mora biti u mirnom stanju: ''Moram biti u prilično smirenom raspoloženju, a trenutačno nisam. Sačuvat ću to za kasnije.''

Ta kratka, ali znakovita izjava mnogima je bila jasan pokazatelj da ga obiteljska situacija duboko pogađa.

Princ William - 3 Foto: Afp

Za razliku od supruga, Kate je film pogledala večer prije ceremonije – i, kako je otkriveno, ostala u uplakana. Emotivna priča o gubitku djeteta očito ju je snažno dirnula.

U kontekstu aktualnih događaja njezina emotivna reakcija dobiva dodatnu težinu. Iako film govori o Shakespeareovoj obiteljskoj tragediji, jasno je da su i osobne okolnosti mogle pojačati doživljaj.

Kao predsjednik BAFTA-e, William je tijekom večeri održao govor u kojem je slavio britanske kreativne industrije kao jednu od najvećih snaga zemlje. Pohvalio je damu Donnu Langley za njezin izniman doprinos filmu i predanost uključivosti.

Kate Middleton Foto: Afp

No i dok je profesionalno odrađivao svoju ulogu, analitičari kraljevske obitelji primjećuju da se William sve češće nalazi u nezavidnoj poziciji – balansirajući između obiteljske lojalnosti i zaštite ugleda monarhije.

Skandal koji okružuje princa Andrewa ponovno je otvorio stare rane i podsjetio javnost na ranije kontroverze koje su godinama pratile kraljevsku obitelj.

Unatoč svemu, William i Kate poslali su jasnu poruku – stabilnost, zajedništvo i profesionalnost. Preskočili su VIP ložu i sjedili među uzvanicima, smijali se šalama voditelja i sudjelovali u večeri bez vidljivih znakova povlačenja.

Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Afp

Ipak, Williamova iskrena rečenica o tome da ''nije u mirnom stanju'' otkrila je ono što se iza blještavila reflektora ne može sakriti – da ni kraljevski status ne štiti od obiteljskih potresa.

Dok se skandal nastavlja razvijati, jedno je sigurno: pred budućim kraljem i kraljicom novi su izazovi, a svaki njihov javni korak sada će se promatrati pod povećalom.

Više o skandalu čitajte OVDJE.

Princ Andrew Foto: Afp

Kate je prije BAFTA-e sama bila na utakmici. Fotografije pogledajte OVDJE.

