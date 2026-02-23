William i Kate suočeni s krizom u kraljevskoj obitelji, princ dao znakovitu izjavu

Dok su reflektori BAFTA-e obasjavali njihova nasmijana lica, princ William i princeza Kate iza glamuroznog pojavljivanja skrivali su teret skandala koji posljednjih dana ozbiljno potresa britansku kraljevsku obitelj.
Dok su princ William i princeza Kate u nedjelju navečer blistali na crvenom tepihu BAFTA-e u Londonu, iza elegantnih kombinacija i uvježbanih osmijeha krila se napetost zbog skandala koji posljednjih dana potresa britansku kraljevsku obitelj.3 vijesti o kojima se priča aktualna tema Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece! Svaka čast! Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi zapalila društvene mreže Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
To je bilo njihovo prvo zajedničko javno pojavljivanje nakon uhićenja Williamova strica Andrewa Mountbatten-Windsora zbog sumnje na nedolično ponašanje u javnoj službi – vijesti koja je ponovno bacila sjenu na monarhiju.
Kate Middleton i princ William Foto: Afp
Iako su djelovali opušteno, sam William dao je naslutiti da mu misli nisu potpuno usmjerene na glamur večeri.
Govoreći o nominiranom filmu ''Hamnet'', priznao je kako ga još nije pogledao jer mora biti u mirnom stanju: ''Moram biti u prilično smirenom raspoloženju, a trenutačno nisam. Sačuvat ću to za kasnije.''
Ta kratka, ali znakovita izjava mnogima je bila jasan pokazatelj da ga obiteljska situacija duboko pogađa.
Princ William - 3 Foto: Afp
Za razliku od supruga, Kate je film pogledala večer prije ceremonije – i, kako je otkriveno, ostala u uplakana. Emotivna priča o gubitku djeteta očito ju je snažno dirnula.
U kontekstu aktualnih događaja njezina emotivna reakcija dobiva dodatnu težinu. Iako film govori o Shakespeareovoj obiteljskoj tragediji, jasno je da su i osobne okolnosti mogle pojačati doživljaj.
Kao predsjednik BAFTA-e, William je tijekom večeri održao govor u kojem je slavio britanske kreativne industrije kao jednu od najvećih snaga zemlje. Pohvalio je damu Donnu Langley za njezin izniman doprinos filmu i predanost uključivosti.
Kate Middleton Foto: Afp
No i dok je profesionalno odrađivao svoju ulogu, analitičari kraljevske obitelji primjećuju da se William sve češće nalazi u nezavidnoj poziciji – balansirajući između obiteljske lojalnosti i zaštite ugleda monarhije.
Skandal koji okružuje princa Andrewa ponovno je otvorio stare rane i podsjetio javnost na ranije kontroverze koje su godinama pratile kraljevsku obitelj.
Unatoč svemu, William i Kate poslali su jasnu poruku – stabilnost, zajedništvo i profesionalnost. Preskočili su VIP ložu i sjedili među uzvanicima, smijali se šalama voditelja i sudjelovali u večeri bez vidljivih znakova povlačenja.
Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Afp
Ipak, Williamova iskrena rečenica o tome da ''nije u mirnom stanju'' otkrila je ono što se iza blještavila reflektora ne može sakriti – da ni kraljevski status ne štiti od obiteljskih potresa.
Dok se skandal nastavlja razvijati, jedno je sigurno: pred budućim kraljem i kraljicom novi su izazovi, a svaki njihov javni korak sada će se promatrati pod povećalom.
Više o skandalu čitajte OVDJE.
Princ Andrew Foto: Afp
Kate je prije BAFTA-e sama bila na utakmici. Fotografije pogledajte OVDJE.
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Planinski bijeg domaće ljepotice! Lana Radeljak javila se iz bajkovitog ambijenta