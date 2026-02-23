Bujna Slavonka usred snježne idile pozirala gola i podigla temperaturu!

Claudia Rivier još je jednom privukla veliku pozornost objavom iz zimskog planinskog okruženja. Fotografija je u kratkom roku izazvala brojne reakcije.

Slavonka Claudia Rivier, koju na Instagramu prati čak 1,4 milijuna ljudi, ponovno je podigla temperaturu – i to usred snježne zime.

Naime, bujna Slavonka objavila je fotografiju na kojoj pozira potpuno naga, ogrnuta tek bijelom poplunom, dok iza nje puca pogled na snježne planinske vrhove.

Odvažna fotografija nastala je na balkonu drvene planinske kuće, a Claudia je samouvjereno pozirala okružena snijegom i zimskom idilom. Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a njezini fanovi nisu skrivali oduševljenje.

''Tako si lijepa'', ''Opasna žena'', ''Jako dobra fotka'', dio je komentara u moru emotikona srca i vatrice.

Claudia je već poznata po provokativnim i estetski dotjeranim objavama, no čini se da je tom fotografijom još jednom uspjela iznenaditi – i potvrditi zašto je prati više od milijun ljudi diljem svijeta.

Claudia Rivier - 1 Foto: Instagram

Inače, zbog svojih nevjerojatno bujnih grudi, za koje tvrdi da su prirodne, stekla je i svjetsku popularnost.

"Ni u milijun godina ne bih pomislila da će mi grudi ovoliko narasti. Nikada nisam bila ni na kakvoj operaciji niti sam radila ikakve korekcije na grudima, a nisam koristila ni suplemente ili bilo što drugo što danas postoji na tržištu. Ovo je jednostavno bila genetika, i to čak ne direktna od mojih roditelja, već od njihovih. I dodatnih 30 kilograma", napisala je jednom prilikom Claudia na svojem profilu na Instagramu uz fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala kao tinejdžerica.

Foto: Claudia Rivier/Instagram

Za naš portal otkrila je svojedobno kako ljudi reagiraju kada je sretnu uživo.

"Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju, a muškarci se udaraju laktovima", kazala je, ali je istaknula i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.

