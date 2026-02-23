Pariška bajka Maje i Šime: Pogledajte njihove romantične fotografije iz Versaillesa

Maja Šuput itekako je zaljubljena, barem tako sugeriraju najnovije fotografije koje je podijelila s romantičnog putovanja u Pariz sa Šimom Elezom, a prizori iz Grada Ljubavi odmah su izazvali lavinu reakcija.

Maja Šuput podijelila je fotografije s romantičnog putovanja u Pariz, gdje joj je društvo pravio partner Šime Elez.

Pjevačica je podijelila niz zaljubljenih trenutaka iz francuske metropole, a sudeći po prizorima, par maksimalno uživa u Gradu Ljubavi.

Na jednoj od fotografija Maja i Šime poziraju zagrljeni ispred veličanstvene palače Versailles. Elegantno modno usklađeni, nasmijani i vidno raspoloženi, pokazali su da im romantična atmosfera itekako godi.

Posebnu pozornost privukle su fotografije iz raskošnih vrtova Versaillesa, gdje su pozirali uz fontane i beskrajne zelene aleje. Maja je u jednoj objavi podijelila i intimniji trenutak iz pariškog restorana, uz prigušena svjetla i romantičnu atmosferu, te dodatno podgrijala nagađanja koliko je njihova veza ozbiljna.

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Par nije skrivao nježnost – zagrljaji, prisni pogledi i osmijesi jasno daju do znanja da između njih vlada snažna kemija. Iako svoj privatni život drži pod kontrolom, Maja je tim fotografijama ipak odlučila fanovima pokazati djelić svoje intime.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram

Putovanje u Pariz, grad koji simbolizira ljubav, čini se kao savršena kulisa za njihovu romantičnu priču.

