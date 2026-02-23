Prepoznajete je? Sapunice su je vinule u zvijezde, a otac joj je glazbena legenda

Genesis Rodriguez prošla je put koji rijetkima uspije. I dok je publika pamti po emotivnim ulogama i slavnom prezimenu, danas se sve više govori o njezinu velikom profesionalnom zaokretu i novim projektima, koji su je ponovno stavili u fokus.
Nova sezona napete serije ''The Night Agent'' ugledala je svjetlo dana, a već u prvoj epizodi pozornost gledatelja privukla je atraktivna brineta u ulozi novinarke Isabel De Leon. Iza tog lika stoji glumica Genesis Rodriguez, koja je domaćoj publici itekako poznata s malih ekrana.
Ali krenimo ispočetka...
Genesis Rodriguez Foto: Profimedia
Zgodna brineta odrasla je uz svjetla pozornice i reflektore, pa ne čudi što je vrlo rano zakoračila u svijet zabave. Showbiz joj je, na neki način, bio zapisan u genima jer je njezin otac legendarni pjevač José Luis Rodríguez, jedna od najvećih zvijezda latinoameričke glazbene scene.
Karijeru je započela vrlo rano, a slavu je stekla ulogama u popularnim telenovelama poput "Zatočenica ljubavi", "Tajna Čokolade" i "Dona Barbara".
Genesis Rodriguez Foto: Profimedia
Publika ju je brzo prigrlila zahvaljujući njezinoj izražajnoj ljepoti, karizmi i uvjerljivoj interpretaciji emotivnih scena. U tom razdoblju Genesis je postala jedno od zaštitnih lica latinoameričkih sapunica – utjelovljavala je glamurozne junakinje snažnog karaktera, ali obilježene teškim životnim okolnostima.
Genesis Rodriguez Foto: IMDb
Ipak, za razliku od brojnih kolegica koje su karijeru nastavile graditi isključivo u svijetu telenovela, Genesis je odlučila krenuti ambicioznijim putem. Nakon što je stekla popularnost na latinotržištu, okušala se na engleskom govornom području i započela graditi karijeru u Hollywoodu. Uloga u američkoj seriji "Entourage" bila je njezina ulaznica u svijet američke televizije, a zatim su uslijedili filmski projekti poput akcijskog hita "Man on a Ledge" i trilera "The Last Stand" s Arnoldom Schwarzeneggerom.
Genesis Rodriguez Foto: Profimedia
Osim uspješne glumačke karijere, 38-godišnja Genesis danas slovi i za istaknuto modno ime. Redovito se nalazi na popisima najbolje odjevenih, a na crvenim tepisima plijeni pažnju profinjenim i elegantnim izdanjima.
Genesis Rodriguez Foto: Profimedia
Genesis Rodriguez Foto: Profimedia
Veliku popularnost uživa i na društvenim mrežama – na Instagramu je prati više od 900 tisuća ljudi. Privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, pa s pratiteljima uglavnom dijeli trenutke sa snimanja, fotografije sa seta i profesionalne projekte na kojima trenutačno radi.
