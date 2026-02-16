Sjećate li se ovog benda? Kultni pop‑rock sastav 2000‑ih predstavlja svoju zemlju na Eurosongu!

Grupa Vanilla Ninja, koja je početkom 2000-ih poharala glazbene ljestvice, nakon ponovnog okupljanja je pobijedila na estonskom izboru za Eurosong.

Tijekom istog vikenda kada je Hrvatska izabrala LELEK kao pobjednice Dore, još četiri zemlje su imale svoje nacionalne izbore za Eurosong, među kojima je i Estonija sa svojim Eesti Laulom. Ova baltička zemlja, koja iza sebe ima pobjedu iz 2001. godine, odlučila je poslati u Beč svoj najveći glazbeni izvozni proizvod.

Grupa Vanilla Ninja je estonski all-female rock/pop-rock bend koji je kroz dvadesetak godina izgradio jedinstvenu europsku karijeru, sudjelovao na Eurosongu, ali za Švicarsku, prolazio kroz kontroverze i promjene u sastavu, raspao se, ponovno se okupio i sada 2026. predstavlja Estoniju na Eurosongu nakon pobjede na Eesti Laulu s pjesmom "Too Epic to Be True".

Bend je formiran 2002. u Tallinnu, Estonija kao četveročlani sastav: Maarja Kivi, Lenna Kuurmaa, Katrin Siska i Piret Järvis.

Iako su već 2003. nastupale na estonskom predizboru Eurolaul s pjesmom "Club Kung Fu", nisu uspjele otići na Eurosong tada, ali su stekle prve fanove i medijsku vidljivost.

Nakon domaćeg uspjeha, grupa je lansirala hitove poput "Tough Enough" i "When The Indians Cry" te je postala popularna u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Album "Blue Tattoo" iz 2005. učvrstio je njihovu reputaciju na europskoj sceni, s nizom singlova koji su dobro kotirali, posebno u srednjoj Europi. Negdje u tom razdoblju Kivi napušta bend u kojem ju mijenja Triinu Kivilaan.

Iako su Estonke, grupa je interno odabrana da predstavljaju Švicarsku na Eurosongu 2005. s pjesmom "Cool Vibes". Takva odluka izazvala je i kontroverze, jer nisu bile švicarske državljanke, što je neke promatrače iznenadilo, no usprkos kritikama, osvojile su osmo mjesto u Kijevu. Međutim, ubrzo je sve krenulo nizbrdo.

Tijekom 2005. pojavile su se ozbiljne optužbe za manipulaciju glazbenim listama povezane s njihovim producentom Davidom Brandesom, koji je navodno kupovao vlastite CD-e kako bi poboljšao njihove i naših drugih izvođača pozicije na top ljestvicama. Zbog toga su neke njihove pjesme i albumi bili privremeno izbačeni iz njemačkih top lista, a sama afera utjecala je na reputaciju benda i odnose s njihovim tadašnjim diskografom.

Poslije Eurosonga, i Triinu je napustila bend, a samo tri godine kasnije preostale tri djevojke su odlučile ugasiti ga i posvetiti se solo karijerama i drugim projektima.

Nakon duge pauze, Lenna Kuurmaa, Katrin Siska, Triinu Kivilaan i Piret Järvis se 2020. ponovno okupio i objavio novi album "Encore" 2021., prvi nakon 15 godina. Tijekom 2022. došlo je do daljnjih promjena u postavi, kada su Kivilaan i Siska napustile grupu, a njihovom mjestu pridružila se Triinuina mlađa sestra Kerli Kivilaan.

Nova generacija Vanilla Ninja nastavila je s izdavanjem nove glazbe, uključujući singlove poput "Sting Of A Scorpion" i nove materijale.

U Eesti Laulu 2026, estonskom natjecanju za izbor predstavnika za obljetnički 70. Eurosong, Vanilla Ninja su se predstavile pjesmom "Too Epic to Be True". Već tijekom objave imena natjecatelja, bile su najveći favorit natjecanja, a u superfinalu su pobijedile Noëpa i Ollieja, a zanimljivo je i kako je i njihov prvi nastup na najvećem svjetskom glazbenom natjecanju bilo kada se održavalo obljetničko izdanje.

Njihov nastup na Eurosongu zasigurno će probuditi nostalgiju kod mnogih europskih milenijalaca koji su odrasli uz glazbene televizije VIVA i MTV na kojoj su se često emitirale njihove najveće uspješnice. Ipak, kultni bend 2000-ih ima tešku zadaću uvesti svoju zemlju u finale Eurosonga, pogotovo nakon što im je prošlogodišnji predstavnik Tommy Cash donio prvi Top 3 u dva desetljeća.

